Una joven de 26 años murió durante una reunión en un country

Martes, 18 de febrero de 2020

Según las primeras versiones que tiene la Justicia, habría consumido alcohol y éxtasis





Una joven de 26 años, identificada como Sheila Spagnolo, apareció muerta este domingo en el country Las Brisas, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar. La joven había estado compartiendo una reunión con otras seis personas y por razones que aún no están claras falleció en la madrugada.



Las primeras versiones a las que accedieron la Policía y la Justicia indican que la joven ingirió una pastilla de éxtasis y alcohol en exceso durante el encuentro. Luego, cerca del amanecer, se descompensó. Las personas que estaban a su lado intentaron asistirla pero no pudieron hacer nada.



Spagnolo había ido hasta Pilar desde el barrio de Caballito junto a una amiga. Pasadas las 6 de la mañana del domingo se descompuso y perdió el conocimiento. El dueño de la casa y los presentes llamaron a una ambulancia, pero la joven falleció antes de que llegaran los médicos.





A cargo de la causa quedó la doctora Valeria Oyola, de la UFI N° 2 de Pilar, quien está en pleno proceso de investigación y espera los resultados de la autopsia para tener mayores datos sobre las causas de la muerte de la joven.





La autopsia se realizará esta tarde en la Morgue Judicial de San Fernando. La fiscal espera que los datos del estudio le aporten claridad sobre el fallecimiento de la joven para seguir adelante con la investigación.



La causa quedó caratulada como “averiguación causales de muerte”. Además de la información de la autopsia, Oyola espera el resultado de los peritajes en la casa donde se llevó a cabo la reunión. Quiere saber cómo fueron las últimas horas de Spagnolo.



No es la primera vez que el consumo de éxtasis genera un desenlace fatal. En el 2017 dos jóvenes murieron luego de consumir pastillas de éxtasis en una fiesta electrónica que se realizó en Arroyo Seco, localidad ubicada al sur de la provincia de Santa Fe.



En aquella oportunidad Lucas Liveratore, de 34 años, murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio por una falla aguda de bomba cardíaca, mientras que Giuliana Maldovan, de 20 años, falleció luego de sufrir una hemorragia digestiva alta y una intoxicación aguda por el consumo de estupefaciente.



Qué produce el éxtasis



El éxtasis, nacido a comienzos del siglo XX y popularizado socialmente en el Reino Unido a partir de fines de la década del 70, es una de las pocas drogas denominadas “empatógenas” (o entactógenas), las cuales radican la mayor parte de su efecto en la empatía entre las personas.



Inmediatamente después de ser ingerido, el éxtasis incrementa el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la temperatura del cuerpo. Produce una sensación de energía y seguridad (similar a la de las anfetaminas). Suprime el apetito y genera un estado constante de empatía y buenos sentimientos hacia todos los que lo rodean.



Los primeros síntomas de riesgo por sobredosis pueden ser temblores en los dientes y nerviosismo extremo. Su uso junto a grandes niveles de actividad física (como podría ser bailar) en ambientes muy calurosos puede conducir a la muerte, a raíz de una subida desproporcionada de la temperatura, un cuadro grave de hipertensión o fallos en los riñones.