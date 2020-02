Horóscopo para hoy 18 de febrero 2020 Martes, 18 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Cambio de planes y posiblemente del destino en los viajes. Cuidado con los lugares y personas desconocidas.



Amor: La historia de amor de ustedes será la envidia de todos, pero no te preocupes ya que nadie les deseará algún mal.



Riqueza: Los asuntos relacionados con la prosperidad y las propiedades están en buen momento y puedes sentir que tu suerte cambia.



Bienestar: A veces parece que inviertes mucho y recibes poco. Pero recuerda que la oportunidad llegará con las cosas en orden.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.



Amor: Hay signos de que estás entrando en una etapa más positiva en el amor. Empieza a construir una relación más feliz.



Riqueza: Eres inseguro a la hora de tomar decisiones. Confía en que tu evolución material puede alcanzar ribetes inimaginables y anímate.



Bienestar: Para que todo marche bien debes abandonar el autoritarismo y dejar que los que dependen de tu protección gocen de alguna libertad de movimiento.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Etapa de dificultades más o menos solapadas. Enfréntate a ellas y tendrás buenos resultados si actúas con serenidad.



Amor: Las cosas con tu pareja siguen igual pero las verás diferentes. Es momento para dejar todo en claro y resolver los conflictos.



Riqueza: Es un momento excelente para presentar tus proyectos a quienes tienen el poder de ejercer algún tipo de influencia.



Bienestar: No te sientes a esperar ver lo que sucede, debes asumir el control, tomar la iniciativa y desencadenar una serie de sucesos que te lleven al éxito.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Logra las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para poder responder.



Amor: Mejorará considerablemente tu relación de pareja, así que toda esa tensión que traías se irá poco a poco. Reinará la calma.



Riqueza: Los acuerdos financieros que se utilizaron para estabilizar las cosas ya no tienen validez. Es hora de ordenar tus finanzas.



Bienestar: Trata de hacerte algún tratamiento natural para relajarte como un baño de inmersión. Recomendables los ejercicios con máquinas para tonificar.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.



Amor: Necesitas sentirte cómodo entre tus relaciones, para lo cual tendrás que rectificar alguna postura intransigente.



Riqueza: Tienes el mundo en tus manos, tendrás todo a tu favor y ganarás terreno donde otros han fracasado. Es el momento de elegir un camino.



Bienestar: Libera tus tensiones. Planifica lo que quieres lograr en tu vida pero toma las cosas con calma. Debes cuidar tus nervios, relajarte y descansar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Cuando aparece algo lo retienes sin hacerlo circular, por eso tus cajones están abarrotados. El orden de tus cosas refleja el orden de tu vida.



Amor: Una buena oportunidad para consolidar una relación amorosa. Los demás dejarán de ponerse a la defensiva y facilitarán la unión.



Riqueza: Momento delicado para los negocios. Poco conectado con la realidad, tus emociones enturbiarán las decisiones comerciales.



Bienestar: Haz todo lo que estés haciendo actualmente con entusiasmo e interés. Saca eso tan especial que te hace ser tan atractivo y sensual.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Día ideal para llevar a cabo planes y hacer realidad metas propuestas. Tu suerte variará, es una etapa para intentar fortalecerte.



Amor: Acude sin vacilar a un amigo con el que tengas un viejo entendimiento para hablar de lo que te preocupa, te sentirás mejor.



Riqueza: Están por darte ese tan ansiado aumento por el que vienes luchado desde hace tanto tiempo. Pero deberás tener un poquito más de paciencia.



Bienestar: Si te concentras en detalles menores, peligras de perderte la visión general. Hay muchas cosas en juego y debes tomarte tiempo para decidir.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Recibirás noticias inesperadas de alguien. Posible variación en tu rutina social, pero siempre privilegiando a tus allegados.



Amor: Será uno de los mejores días del mes, sobre todo en lo que a las cuestiones del corazón se refiere. Aprovecha para divertirte.



Riqueza: Asegúrate que tu viaje tiene un aspecto práctico o profesional, lo que te permitirá prosperar o conocer gente importante.



Bienestar: Hay que tomar ciertas decisiones importantes sobre tu futuro profesional Esos problemas no deben apresurarse y hay que darles tiempo de reflexión.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Los asuntos de tu vida cotidiana resultarán placenteros, pero estás en condiciones de integrar cambios para mejorar tu entorno.



Amor: Es posible que tu pareja se muestre algo triste o nerviosa, no te enojes, cálmala con tu usual ternura y comprensión.



Riqueza: Una mente abierta a las novedades puede asegurarte un éxito más allá de lo que imaginas. Decídete a asumir esta nueva etapa.



Bienestar: Intenta no ponerte crítico a la hora de dialogar y aprende a escuchar razones. Esto no es bueno ni para ti ni para la persona que tienes enfrente.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algunos lujos, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas.



Amor: Este es un tiempo de mucha ambigüedad en el esclarecimiento de tus relaciones sentimentales. Deberás esforzarte al máximo.



Riqueza: En tu trabajo se marcará una división entre los que cooperan y los que se proponen destacarse. Fíjate dónde estás.



Bienestar: Para perdonar errores ajenos, mejor cambia de táctica porque la habitual no funcionará. Sería bueno que pienses bien antes de actuar.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Puede que un pequeño problema familiar te aparte de algunas ambiciones personales. Sin embargo, estos sólo quedarán aplazados.



Amor: Estás bajo un influjo ardiente y es un buen momento para disfrutarlo. Demuestra tu sentimiento pasional sin tapujos ni inhibiciones.



Riqueza: Los vaivenes económicos pueden significar cambio de dirección en tus proyectos. Si quieres salir airoso, tómalos con flexibilidad.



Bienestar: Debes deshacerte de las fobias y miedos que te paralizan, si quieres seguir avanzando. Algo te está advirtiendo que pongas manos a la obra.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Todo se solucionará y podrás retomar todos tus proyectos. Quizás no sea un buen día para hacer planes, ni siquiera a corto plazo.



Amor: Te entregas al amor y consigues interesar a tu pareja. Es tiempo de honestidad contigo mismo. Los asuntos emocionales están en alza.



Riqueza: Buen momento para probar otro oficio o hacer cambios. También pueden surgir obstáculos, pero no estás solo y recibirás ayuda.



Bienestar: Hablar elocuentemente del amor no lleva a ninguna parte. Es necesario que lo sientan y que puedan actuar en consecuencia.