Denuncian que el Barcelona contrató a una empresa para difamar a Messi

Martes, 18 de febrero de 2020

La institución catalana negó las acusaciones, al igual que la compañía I3 Ventures, que se dedica a la publicidad y estudios de mercado







El Barcelona fue denunciado este lunes por haber contratado a una empresa para crear estados de opinión en las redes sociales que irían desde mejorar la imagen de su directiva a atacar a oponentes, incluidos algunos de sus propios futbolistas. En un comunicado, la institución azulgrana negó “rotundamente relación y, aún más, la contratación de servicios vinculados a cuentas de redes sociales que hayan difundido mensajes negativos o de menosprecio en relación con cualquier persona, entidad u organización que tenga o haya tenido relación con el Club”.



La radio Cadena SER afirmó este lunes que el club contrató a la compañía I3 Ventures, que tiene con socios argentinos, y que está habría creado “decenas de cuentas que se dedican a proteger la imagen de Bartomeu y la junta”. “Estas cuentas, además, atacan a personas de distintos ámbitos del ecosistema azulgrana”, añade la SER, asegurando que estos perfiles cargaron contra jugadores como Lionel Messi o Gerard Piqué, o antiguos futbolistas como Xavi Hernández o Carles Puyol.



La página web de la SER publica algunos de estos mensajes, que se remontan hasta 2017, en los que se ataca la tardanza de Messi en renovar o los negocios de Gerard Piqué, en referencia a su implicación en la Copa Davis. Según la emisora de radio, el club habría pagado por estos servicios cerca de un millón de euros “dividido en seis importes para que lo paguen diferentes departamentos de la entidad”.



El Barcelona reaccionó rápidamente a estas acusaciones reconociendo su contrato con I3 Ventures, pero matizando que este “proveedor del Club no tiene ningún vínculo con estas cuentas”. “Y si se demostrara algún tipo de relación, el Club rescindiría inmediatamente su relación contractual y ejercería las acciones legales oportunas en defensa de sus legítimos intereses”, explicó el Barça en su comunicado.



El club catalán precisó que “tiene contratados servicios de monitorización de redes sociales” para conocer los mensajes tanto negativos como positivos que afectan al club.



“Con la contratación de estos servicios, el Club vela por proteger y preservar su reputación, así como la de aquellas personas vinculadas al Club (patrocinadores, jugadores, directivos y socios), en la medida que la protección de esta reputación es un elemento primordial y un deber irrenunciable para los que trabajan por la Entidad”, asegura el club. El Barça concluye pidiendo la “rectificación inmediata de las informaciones difundidas”, reservándose el derecho de acudir a los tribunales “contra quien siga implicando al Club en este tipo de prácticas”.





Por su parte, la compañía I3 Ventures también publicó un comunicado señalando que las acusaciones son falsas: “En relación con las informaciones divulgadas a través de un medio de comunicación en el día de hoy, en los cuales se hace referencia a un contrato con el FC Barcelona, a través el cual se establece la generación de contenidos ‘descalificadores’ a personas, deportistas y empresarios, queremos dejar constancia de que es absolutamente falso”.



En el escrito, la empresa explica que su responsabilidad es el tracking y monitoreo de las redes sociales y canales del Barcelona con alcances “referidos exclusivamente a su Gestión Reputacional”.



Uno de los primeros en reaccionar a la información ha sido Víctor Font, aspirante a la presidencia del Barça y uno de los objetivos de esas supuestas cuentas, y afirmó que “la Junta Directiva del FC Barcelona debe salir inmediatamente a dar explicaciones sobre estas informaciones porque son de una gravedad extrema”.



Qué es I3 Ventures



Según informa el sitio GuiaEmpresas de España, la compañía fue constituida el 28 de abril de 2015 en Madrid, aunque ahora se mudó a Barcelona, y figura un tamaño por empleados de entre 5 y 25. Además, el sitio publicó que entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2017. Allí figura que las ventas aportadas son de “entre 1,5 (USD 1,62) y 3 millones de euros (USD 3,25 millones)”. El mismo sitio agrega que su único administrador es Carlos Rafael Ibáñez Constantino.



Además, el objeto social es:



a) Asesoramiento y consultoría en temas de social media, redes sociales y datos estadísticos, estrategias de comunicación y marketing, realización de eventos, acciones en la vía pública, puntos de venta y campañas de promoción y generación de contenido.



b) Compra, venta y permuta de espacios.



Lo curioso es que en sus cuentas de Facebook y Twitter, creada en junio de 2019, la compañía apenas registra actividad y prácticamente no tiene seguidores.



En su sitio web, la empresa se autodefine como una “consultora de Data Analytics”: “Somos una agencia one-stop-shop con seis años de experiencia en estrategia de marca, investigación y construcción. Nuestra experiencia con audiencias en línea nos permite analizar y predecir el comportamiento humano y determinar los aspectos relevantes en los que centrarnos. Sabemos que los sentimientos pasados ​​y el comportamiento social a menudo predicen el futuro, y en muchas ocasiones de una manera sorprendente".





Su vínculo con Barcelona FC



La misma empresa ha compartido en su sitio web artículos en donde se destaca su trabajo. Por ejemplo, gracias a sus servicios el club catalán pudo descubrir que el hashtag #ValverdeOUT, tendencia luego de una escandalosa eliminación ante el Liverpool de la Champions League, se popularizó porque de las más de 90 mil menciones, el 25% provenían de bots y el 46% de las cuentas que lo promovieron eran de habla inglesa.



A su vez, determinaron que en el juicio que afrontó su ex presidente Sandro Rosell 87% de las conversaciones eran de tinte “favorable”. Además, tras un estudio de 18 meses, se descubrió que la mitad de las menciones al club provenían desde fuera de España.