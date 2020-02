Lisandro López sufrió una fractura y se perderá el resto de la Superliga Martes, 18 de febrero de 2020 El defensor se lesionó ante Central Córdoba y, aunque no será operado, estará al menos un mes fuera de las canchas



Boca le propinó una abultada goleada por 4-0 a Central Córdoba pero no todas fueron buenas noticias para el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo. El Xeneize no solo se trajo tres puntos importantes de Santiago del Estero para seguirle peleando a River el título de la Superliga, también volvió con un dolor de cabeza: la lesión de Lisandro López, uno de los pilares fundamentales de la defensa.



El zaguero de 30 años jugó como titular ante el Ferroviario este domingo por la noche pero debió ser reemplazado a los 24 minutos del primer tiempo en lugar de Junior Alonso. Sobre el inicio del encuentro, Licha había ido a trabar una pelota al piso contra Jonathan Herrera y el rival le pisó el pie izquierdo sin querer. Pese a levantarse, continuar dentro del campo de juego y hasta pedir que lo infiltraran para poder seguir jugando, el defensor debió salir por el dolor que sentía.



Ya de regreso en Buenos Aires, Licha se sometió a los estudios médicos correspondientes que arrojaron el siguiente diagnóstico, según informó el Departamento Médico de Fútbol Profesional de la institución en el parte médico: “Fractura de la falange proximal del cuarto dedo del pie izquierdo. Será tratada de manera conservadora”.



De esta manera y constatada la lesión, se presume que, aunque no será operado, el jugador estará al menos un mes fuera de las canchas. Es así que no estará en los últimos tres partidos cruciales de la recta final del torneo, en los que el elenco de la Ribera buscará arrebatarle el campeonato al Millonario. Los próximos rivales de Boca serán Godoy Cruz (el 23 de febrero en condición de local), Colón de Santa Fe (de visitante) y cerrará el certamen ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera.



Desde su llegada al Xeneize, en enero de 2019, López se convirtió en una fija en el once titular del equipo tanto con Gustavo Alfaro como con Russo. El central acumula 41 encuentros disputados y cinco goles convertidos con la camiseta azul y oro.