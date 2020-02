El IPS implementará desde marzo las Oficinas Móviles en Capital

Martes, 18 de febrero de 2020

Siguiendo los lineamientos de gestión del gobernador Gustavo Valdés, el Instituto de Previsión Social arrancará en el mes de marzo con el sistema de “Oficinas Móviles” en la ciudad Capital.



El anuncio lo dio el propio titular de la Caja Previsional, Marcos Amarilla quien señaló “Estuvimos estos días coordinando con distintas delegaciones municipales, Clubes de Abuelos, para comenzar efectivamente la primera semana de marzo; hay una demanda importante y fortalece el trabajo extramuros pensando siempre en el jubilado y también en el que está próximo a serlo”.



Con un calendario definido de visitas a toda la provincia durante el 2020, el Instituto de Previsión Social decidió dar un paso más en su proceso de descentralización en favor de los jubilados y pensionados. Es que el interventor de dicho organismo, Marcos Amarilla confirmó el inicio de las Oficinas Móviles en Capital desde el mes de marzo.



“Estamos en estos días recorriendo junto a la coordinadora de Oficinas Móviles, Laura Naessens, las distintas delegaciones municipales de la ciudad Capital, Clubes de Abuelos, etc, para definir la metodología de trabajo y poder -como pidió el Gobernador Gustavo Valdés-, estar cerca de la gente, en este caso en su barrio, lo cual evita que se aglomere nuestra sede central, pero sobre todo facilita el acceso gratuito a todos los beneficiarios y al resto de los vecinos que tengan dudas”.



Recordó que el mes de marzo es una fecha importante en vista de la presentación por parte del afiliado de la documentación necesaria para seguir percibiendo salario familiar “Es un tiempo donde hay altísima demanda en nuestra Casa Central y con esto sin dudas vamos a facilitar en gran medida las acciones para que no se pierda el beneficio”.



Si bien restan definir oficialmente el cronograma, se supo que los Barrios Laguna Seca, 17 de Agosto, Molina Punta, entre otros recibirán a los equipos del Instituto de Previsión Social. “Estamos culminando toda la etapa previa, la idea es que la primera semana de marzo, ya tengamos a nuestros trabajadores visitando a los vecinos de las distintas barriadas, vamos a estar informando horario y lugar exacto con un prudente tiempo de anticipación para que nadie pierda la oportunidad”.



Recordemos que presentación de los requisitos para la jubilación y/o pensiones son los trámites que las personas mayores podrán hacer en las mismas. También se pueden asesorar sobre reconocimientos de servicios para presentar en otras Cajas y Jubilaciones por invalidez. Cabe aclarar, que no es necesario tener un “gestor” que los represente sino que una persona de confianza del adulto mayor puede ver los requerimientos a través del sitio web de la entidad para presentarlo luego ante las oficinas móviles.