Silvia Süller anunció su separación de Jacobo Winograd

Lunes, 17 de febrero de 2020

La mediática dijo en las redes que se sintió “decepcionada”. El empresario se defendió y también manifestó el afecto que siente por ella: “Siempre estuve a su lado en lo humano y espiritual, que Dios la ayude y la bendiga”





Lo que parecía una simple broma terminó convirtiéndose en realidad: Silvia Süller manifestó a fines del año pasado sus deseos de casarse con su gran amigo Jacobo Winograd y la “boda” finalmente se concretó el pasado 13 de enero. Como no podía ser de otra manera, fue en televisión, en el programa El Precio Justo, conducido por Lizy Tagliani en Telefe.



En el estudio se montó un altar y contó con la presencia de Campi, disfrazado del papa Francisco, como testigo privilegiado de la “boda” en la que Jacobo y Silvia sellaron su amor con unas alianzas donadas por Luis Mario Vitette Sellanes, la cara del llamado robo del siglo.



“Son 34 años de amistad... Nos peleamos, volvimos y nunca nos vamos a tocar un pelo. ¿Quedó claro? Como regalo quiero que ella diga por primera vez la verdad, porque yo sufrí mucho: no tengo un chizito”, dijo Jacobo durante la ceremonia. Luego se puso más serio y le dedicó unas tiernas palabras: “En esta nueva vida que emprendemos hoy, te pido que no te pelees con nadie. Hay que reír, que la vida es corta y estamos de paso. Que recuperes a tus hijos, que seas feliz, que tu mamá y tu papá te están protegiendo desde el cielo. Amor, amor y paz, que Dios te bendiga”.



Ella manifestó el amor que siente por él: “Quiero decirle que lo amo. No hay otra persona que me pueda hacer feliz. Nos conocemos hace tanto tiempo y esta unión la tenemos que hacer de esta manera”.



A un mes del “casamiento”, Silvia Süller anunció a través de su cuenta en Twitter que la relación con Jacobo estaba terminada. Dijo que se sentía “decepcionada” y explicó por qué: “¡Se terminó! No solo no salimos ni una sola vez a un mes de la boda, sino que además la semana pasada fue mi cumple el 10, un mes de casados el 12 y San Valentín el 14. ¿Les cuento qué (hizo) el señor? ¡@jacobowinograd_ brilló por su ausencia física, material y espiritual! ¡No va más! ¡Game over!”



En diálogo con Teleshow, Jacobo le restó importancia a la “boda” y destacó que a pesar de todo mantiene una gran relación con Silvia. “Yo no me casé. Era un casamiento de show. ¡Campi era el papa Francisco! Yo dije que no la tocaba, que era algo espiritual. Ahora ella dice que me porté mal, que no estuve en el cumpleaños y en el Día de los Enamorados… Está enojada, pero yo no estoy enamorado de ella: es mi compañera de ruta”, explicó.





Y agregó: “Habíamos dicho las clásulas de no sexo, no tocarnos, no besarnos, ella puede salir con tipos, yo con mujeres… Es un casamiento espiritual. Ella se lo tomó a la tremenda. Fue un juego de la televisión, ¿o crees que Campi era el papa Francisco?”



Respecto a lo vivido en este mes de supuesto matrimonio, el empresario contó: “Ella dijo que no estuve en el Día de los Enamorados… En el cumpleaños vino un día antes a casa, el 9, porque decía que cumplía ese día pero en realidad cumple el 10. Le compré sándwiches, torta, champagne, vino a la pileta… Que Dios la bendiga y la ayude siempre. Yo siempre estuve al lado de ella en lo humano y lo espiritual”.



Dolido por el malestar de su gran amiga, y con la seguridad de que el afecto entre ellos nunca va a desaparecer, concluyó: “Cuando gané las dos finales en lo de Lizy Tagliani, hace cuatro meses, le regalé 40 mil pesos, salió en televisión. Le presté plata, dólares, y nunca se lo cobré. Siempre la ayudé. Ella, sin avisarme, tomó esta determinación. Si ella cree que lo mejor para ella es eso, que sea feliz. Ojalá que Dios la ayude y que le salga todo bien”.