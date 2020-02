Comelli y Benicelli podrían sumarse como coautores del homicidio

Lunes, 17 de febrero de 2020

A partir del miércoles la fiscal Verónica Zamboni indagará a los ocho detenidos, acusados por homicidio con alevosía. Mientras la querella se prepara para pedir la detención de los dos liberados, la defensa sostiene que a los rugbiers les corresponde el principio de inocencia





El próximo 18 de febrero se cumplirá un mes del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, de Villa Gesell. Desde un primer momento, la fiscal Verónica Zamboni consideró como coautores a Ciro Pertossi y Máximo Thomsen. Los seis detenidos restantes, en cambio, eran partícipes necesarios del crimen.



Durante las últimas horas, sin embargo, trascendió que Enzo Comelli y Matías Benicelli podrían sumarse a la lista de coautores del homicidio. En caso de probarse, los cuatro tendrán el mayor peso de la imputación. Mientras la Justicia evalúa los roles que cada uno de los jóvenes desempeñó durante la madrugada del 18 de enero, Fernando Burlando advirtió que, en el transcurso de la semana, solicitará a la justicia que los dos rugbiers liberados, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, sean detenidos nuevamente porque los considera “partícipes necesarios”.



“Nosotros creemos que hubo una participación funcional. Es decir, que cada uno colaboró para matar a Fernando. Un grupo se dedicó a golpearlo salvajemente; otro evitó que sus amigos o terceros lo ayuden, como el kiosquero que quiso acercarse y le dijeron: ‘Andate o el próximo sos vos’”, explicó a Infobae la abogada Valeria Carreras, que representa a la familia del joven asesinado.





Por otro lado, Carreras también aseguró que se identificó al presunto onceavo integrante del grupo de los rugbiers en Gesell, por quien también pedirá que se investigue. “Hemos detectado en las imágenes de los videos, así como en el chat de los imputados, que hay un undécimo participante a quien ellos llaman ‘Pipo’”, sostuvo en diálogo con este medio.



Llamado a indagatoria y más pruebas



A partir del miércoles 19 de febrero, la fiscal Verónica Zamboni indagará a los ocho detenidos, acusados por homicidio con alevosía. Por otro lado, se supo que a fin de mes, estarán los resultados del peritaje scopométrico que determina quién dejó su pisada en el rostro y el mentón de la víctima.



“Tanto el resultado de la pisada como el de ADN, funcionarán como pruebas de gran importancia. En el caso de la zapatilla, podremos armar la secuencia de cada patada y saber quién los dio”, explica la abogada Valeria Carreras y brinda algunas precisiones acerca de cómo se originó la golpiza.



“Fernando sufrió un primer golpe desde atrás a la altura de la nuca. En ese momento cayó hacia adelante apoyando sus brazos y manos en el piso, lo cual indica que aún estaba consciente. Tras una serie de patadas y golpes, que impactaron en su zona hepática, se produce el coma y por lo tanto su indefensión”, detalla.



La defensa de los rugbiers



A medida que la causa avanza, Hugo Tomei, abogado de los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, va afilando su estrategia. En sus últimas declaraciones, el letrado sostuvo que van a recusar a la fiscal del caso y que a los rugbiers les corresponde el principio de inocencia.



“Los chicos no saben por qué están privados de su libertad. Desde el Estado se les está imputando un delito o una calificación legal que le puede quitar la libertad. Tengo toda la información sobre lo que pasó y no puedo creer que en los medios se armen debates tan duros”, aseguró.



Sobre la indagatoria del miércoles, Tomei dijo que van a apelar e insistir con el debido proceso legal. “No puedo juzgar un video o una sentencia si mis defendidos no tuvieron el espacio de explicarlo. Cuando ellos tengan la posibilidad de declarar, van a explicar cada uno su situación”, explicó.



Luego, habló de sus defendidos y dijo que su seguridad así como su integridad psíquica y física peligraba en la cárcel. Además criticó la cobertura del caso. “Hay una cuestión en los medios de comunicación de generar más violencia", dijo.





Una marcha para pedir Justicia



El próximo martes 18, a las 18 hs., frente al Congreso de la Nación se realizará una marcha para pedir Justicia por Fernando Báez Sosa y en contra de la violencia. Se espera una afluencia masiva de vecinos y ciudadanos de todas partes del país.



“Queremos que nuestro mensaje llegue a cada familia y a cada ciudadano que quiera sumarse a este pedido de condena a la violencia”, sostuvo la mamá de Fernando que, además, manifestó que está recibiendo mucho apoyo de la gente.