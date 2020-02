Horóscopo para hoy 17 de febrero 2020 Lunes, 17 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tendrás mejor criterio al hacer compras para el hogar que para actividades sociales. Tu intuición te ayudará en lo laboral.



Amor: Perfecta comunicación en casa. No dudes en confiar porque tu pareja te pagará con la misma moneda. Vivirán momentos de felicidad.



Riqueza: El éxito está al alcance de tus manos, sólo debes mantener bien abiertos los ojos a las oportunidades escondidas.



Bienestar: Tu sentido de responsabilidad te lleva a desplegar actividades que te agotan. Ten cuidado, más vale un descanso a tiempo.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: En tu vida social ocurrirá algo que tendrá ramificaciones laborales. Acuerdo con tu pareja sobre cómo invertir un capital común.



Amor: Convierte a tu pareja en cómplice de alguna travesura que los una aún más y aleja toda sombra de rutina. Les hará bien.



Riqueza: Te encontrarás con más fuerza para enfrentarte y superar los conflictos laborales que te permitirán conseguir objetivos profesionales.



Bienestar: Te conviene tranquilizarte y meditar los aspectos positivos y negativos de cada cosa en beneficio de tu salud. Los nervios no te llevarán a ninguna parte.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tendrás retrasos temporales, pero tu intervención se requiere para poner la bola nuevamente en movimiento.



Amor: Las oportunidades que te han llovido para encontrar pareja o afirmarla, llegan a su fin. Período de soledad, pronto pasará.



Riqueza: Si hoy te vas de tiendas, hallarás buenos precios si le dedicas el tiempo necesario y vas a los lugares adecuados.



Bienestar: Tu imaginación trabaja demasiado. Dedica tus pensamientos a una nueva iniciativa en la carrera y verás que tus ideas brillantes son bien recibidas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No esperes mucho cambio hoy, disfruta de una posición segura que se haga más fuerte cada día. Eso te dará una base excelente.



Amor: Si no tienes pareja, es una semana propicia para comenzar una relación o para conocer gente nueva. Estarás muy bien.



Riqueza: Tienes cierta tendencia a pasarte en los gastos, y aunque eso no te hará dañará en el corto plazo, en el futuro te puede traer complicaciones.



Bienestar: Nunca permitas que nadie te cuestione tus elecciones de vida. Si tu conciencia está tranquila, será tu mejor consejera.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Muestras más voluntad de lo normal y dominas la situación con claridad. Si gozas de libertad de acción, aparecerá tu verdadera personalidad.



Amor: Tu vida afectiva te resulta triste en este momento. Puede que se trate de una decepción amorosa. No desesperes, ya pasará.



Riqueza: Demoras en un asunto monetario. Momento excelente para darte a conocer así como a tus ideas.



Bienestar: Cuando conozcas la realidad, no trates de evadirla y esperar que todo se solucione solo. Afronta tus problemas de una vez y verás que todo es más fácil.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: La fuerza y la debilidad se alternan por períodos, te cuidado porque todo tipo de conflicto o amenaza puede constituir un freno para tus proyectos.



Amor: Frustraciones a la vista. No sabes muy bien cuál es la situación actual de tu vida de pareja y dudas demasiado del amor.



Riqueza: Piensa bien y largamente antes de involucrarte en un riesgo financiero. Hoy los astros no están a tu favor.



Bienestar: Hoy te atrapará la inspiración donde sea que la encuentres. La meditación te ayudará a mantenerte en el camino, equilibrado y feliz.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Alto riesgo de accidentes de todo tipo, en el que predominan cortes y quemaduras, infecciones e inflamaciones.



Amor: Las cosas en tu relación no han estado bien, esto se debe a posibles traiciones por parte de uno de ustedes.



Riqueza: Determinadas dudas sobre tu futuro te pueden provocar ansiedad y distraerte. Anímate, que el futuro se avizora brillante.



Bienestar: No descuides hoy tu salud. Tienes muchas energías, pero necesitas conservarlas y crear defensas para los meses que vienen.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: El momento es de oportunidad ante las nuevas actividades y propuestas que aparecerán en tu vida. Tendrás la ocasión de liderar.



Amor: Si no tienes pareja, debes tener en cuenta qué es lo que realmente estás buscando antes de involucrarte con alguien.



Riqueza: La propiedad necesita reparación para evitar mayores daños. Se requieren medidas preventivas y deberás desembolsar algún dinero.



Bienestar: Nadie conoce tu corazón mejor que tú, no dejes que los demás te digan cómo te sientes. Escucha tu corazón y sigue tus instintos más hondos.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Estarás con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios. Paciencia, todo llega a su debido tiempo.



Amor: Realiza una salida que provoque un encuentro para reavivar los deseos de jugar a seducir. Tu pareja responderá como tú quieres.



Riqueza: Tus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad, y más vale aceptarla.



Bienestar: En el ámbito laboral, es necesario que compartas tus opiniones con tus compañeros, para evitar sucesivas derrotas o problemas molestos.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Hoy la tormenta habrá cesado y un arco iris de felicidad brillará en tu horizonte. Recuerda que ningún problema es imposible de resolver.



Amor: Se abre el camino para encuentros y relaciones románticas tras un largo período de frustración. Ahora puedes soñar despierto.



Riqueza: En tu almuerzo te encontrarás con un conocido que estará hipersensible. Si puedes, evita herir sus sentimientos.



Bienestar: Mantente muy alerta ante lo innovador y conserva el interés y la curiosidad, porque eso te mantendrá más activo y entusiasta. No pierdas tus valores.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.



Amor: Pon el amor en la cima de tus prioridades, pero cuídate de no ser posesivo. Los asuntos hogareños requieren tu atención.



Riqueza: Tu entusiasmo aumenta en relación con un proyecto para hacer dinero, pero todavía te queda un largo camino y se requiere esfuerzo.



Bienestar: La única manera de que vivas una vida plena, es tomando conciencia de tus actos. No actúes de manera automática, piensa antes de actuar.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Podrás desbloquear una situación que te molestaba desde hacía tiempo. Surgen situaciones confusas que te pueden llevar problemas.



Amor: Si estás solo, encontrarás al amor de tu vida y, en poco tiempo, decidirán irse a vivir juntos o comprometerse.



Riqueza: Pon los problemas a un lado y concéntrate en cuestiones profesionales, ya que tienes la ocasión de lanzar un proyecto importante.



Bienestar: Tomen la iniciativa porque todas las tareas y planes que estén relacionados con viejos proyectos prosperarán. Esperen la oportunidad.