Jubilados tendrán reintegros en las compras con tarjeta de débito

Lunes, 17 de febrero de 2020

También alcanzará a beneficiarios de la AUH. Tendrá un tope de hasta $ 700 por mes y se aplicará sobre compras de alimentos.







El Gobierno pondrá en práctica, a partir de marzo, un régimen de reintegro a la compra con tarjetas de débito, beneficio que alcanzará a los jubilados que cobran el haber mínimo y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Tendrá un tope de hasta 700 pesos por mes y, según los detalles a los que accedió Clarín, se financiará con fondos del Tesoro. No será un reintegro del IVA aunque, por los cálculos, será equivalente al "gasto" promedio de ese impuesto.



El mecanismo entrará en vigencia el mes próximo por lo que el reintegro, vinculado al consumo, se hará en abril. Este martes, la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont, anunciará los detalles del mecanismo.



Según el Gobierno, en total beneficiará a unos 6 millones de personas y forma parte de un paquete de medidas "destinadas a los sectores más vulnerables".



Va en línea, especifican desde el entorno presidencial, con el esquema de aumento de jubilación para los haberes más bajos, anuncio que Alberto Fernández hizo el último viernes y se hará efectivo con el pago de haberes del mes de marzo.



En paralelo, la AFIP avanza junto al Banco Nación y las entidades privadas, para extender el uso de Posnet en los comercios. La intención es que se abarate el sistema y su utilización.



El dato no es menor: el reintegro solo se aplicará si el consumo se realiza con tarjeta de débito, por lo que mejora su eficacia si hay más puntos de pago online



Según estimaciones oficiales, un hogar promedio "gasta" al mes 1.400 pesos en IVA de alimentos. No se trata de un reintegro de ese impuesto, pero se calculó que por familia, que en general reciben dos beneficios, se "cubre el equivalente a lo que "gastarían" en IVA.



El otro detalle: el reintegro "corre" solo para la compra de alimentos con tarjeta de débito.



La medida se empezó a preparar en diciembre en el marco de la emergencia económica y social, y como un incentivo para promover el consumo y, a la vez, "mejorar la capacidad de compra" de los sectores "más vulnerables".



Hubo, en esos días, un bono para jubilados, se definió el bono para empleados privados y, además, se resolvió el congelamiento de tarifas, servicios y combustibles. Luego el ministro Matías Kulfas relanzó el plan Precios Cuidados.



El reintegro a las compras con tarjetas de débito data, en su versión original, de la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Fernando De la Rúa y continuó, aunque con variantes, durante los gobiernos siguientes.



El beneficio, que surgió para promover la bancarización, duró hasta el gobierno de Mauricio Macri. En marzo, con Alberto Fernández, volverá a aplicarse aunque para un segmento específico y un determinado consumo: jubilados de la mínima y beneficiarios de AUH, para la compra de alimentos.



En la AFIP vinculan el reintegro con un paquete de medidas, promovidas por la Casa Rosada, para "impulsar y reactivar la economía y el consumo". En el mismo esquema figura la moratoria impositiva que estará abierta a partir de este lunes.



El martes se conocerán detalles del reintegro para jubilados y AUH, y partir de este lunes estará online el aplicativo para adherirse a la moratoria que permitirá regularizar "deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social". La inscripción podrá hacerse hasta el 30 de abril.



En AFIP especifican que alcanzará a micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas, obras sociales y los clubes de barrio.