Argentino internado en Japón ya no presenta síntomas Lunes, 17 de febrero de 2020 El turista de 61 años había sido diagnosticado cuando estaba a bordo del crucero Diamond Princess.



El ciudadano argentino de 61 años, internado en Japón por contagio de coronavirus a bordo del crucero Diamond Princess, "no tiene más el virus" ya que dio "negativo" el último test.



Así lo informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Nación a la agencia Télam, y aseguraron que "el hombre se encuentra bien". Ante la consulta de si el argentino seguirá internado, señalaron que entienden que le deben seguir haciendo "hisopado" aunque por ahora esto no está confirmado.



El turista de la provincia de Buenos Aires, del que no trascendió la identidad, había sido diagnosticado con coronavirus hace dos semanas. Fue ahí que los médicos decidieron que bajara del crucero Diamond Princess para ser trasladado a un hospital japonés.



Este crucero fue uno de los mayores focos de coronavirus fuera de China, con más de 70 casos detectados. "Vamos día a día a través de las informaciones que tenemos de Japón y el Reglamento sanitario internacional", explicaron las mismas fuentes del Ministerio.



Además del adulto en tratamiento, otros siete argentinos siguen en cuarentena a bordo del crucero, amarrado en el puerto japonés de Yokohama, donde luego de 1219 tests se llevan detectados hasta hoy 355 infectados entre más de 3700 personas que había a bordo cuando las autoridades niponas decretaron la cuarentena el pasado 3 de febrero.



La cuarentena a bordo del Diamond Princess concluye el próximo miércoles, 19 de febrero