115 mil afiliados del Pami accederán a 170 medicamentos gratis Domingo, 16 de febrero de 2020 A partir de marzo, todos los abuelos del Pami podrán tener medicamentos esenciales sin costo, presentando solo la receta. Una autoridad local dijo que no se quitarán otros beneficios.



Los afiliados al Pami podrán acceder a 170 medicamentos esenciales de manera gratuita y en Corrientes serán 150 jubilados los beneficiarios de este plan, la totalidad de los que están adheridos a la obra social nacional. En los próximos días deberían oficializar la lista de estos medicamentos para que los abuelos puedan retirarlos de las farmacias con las respectivas recetas.



“En principio podrán acceder de manera automática con la receta en las farmacias. Serán 170 medicamentos representados en 2.700 marcas”, detalló una autoridad del Pami en la provincia.



En Corrientes “son 115 mil jubilados, es decir la totalidad de los afiliados, quienes podrán acceder a esta lista”. A la vez, aclaró que “no importa cuánto cobran, todos serán beneficiarios”.



En este sentido, señaló que “está vigente un subsidio para personas que cobran la jubilación mínima, tienen un vademécum específico y pueden acceder a hasta 5 medicamentos; la nueva medida busca ampliar esta ayuda al resto de los jubilados, y a quienes ya hayan tenido este subsidio no se los sacará”.



En cuanto a la vigencia de esta medida, sostuvo que “el 1 de marzo deberían poder entregar en las farmacias, en los próximos días darían a conocer el vademécum porque todavía lo están definiendo”.



“No hay límites en cuanto a la adquisición, sí se pedirá la receta y el Pami tiene un sistema que indica cuándo se está sobremedicado. Esto es universal, llega a todos los afiliados del Pami. En la farmacia, con la receta, deberían desde marzo autorizar de manera inmediata”, aseguró.



El vademécum estará compuesto por mayoría de genéricos, pero “también podrían incorporarse remedios que estén patentados con exclusividad por un laboratorio”, siempre y cuando tengan un precio razonable. Además, remarcaron que se mantendrán los planes con amplios descuentos, que en algunos casos llegan al 100%, para los medicamentos indispensables para tratamientos que no están en el vademécum, como los de los pacientes oncológicos y diabéticos.



El programa Vivir Mejor, por medio del cual se dispondrán 170 medicamentos esenciales de manera gratuita, será para sus 5 millones de afiliados en el país. La relevancia de esta medida recae en que, entre mayo de 2015 y noviembre de 2019, los fármacos aumentaron un 455%, mientras que el haber jubilatorio mínimo lo hizo en un 268,1%.



Por otra parte, desde la autoridad del Pami local indicaron que falta entregar las nuevas tarjetas del Pami en la provincia, pero que hasta el momento conviven los dos sistemas. Extenderían otra vez el plazo para que la nueva credencial entre en vigencia completamente y descartar la anterior.