Retiraron del canal san Ignacio cacharros que obstruían el escurrimiento del agua

Sábado, 15 de febrero de 2020

Se profundizan tareas de limpieza en desagües y canales ante el pronóstico de lluvias, personal municipal lleva adelante trabajos preventivos en diferentes zonas de la ciudad.



En ese marco este viernes, los agentes sacaron del canal del barrio San Ignacio carcasas de lavarropas, cubiertas de autos, mochilas de inodoros, entre otros objetos que impedían el escurrimiento normal del agua.



La Municipalidad de Corrientes profundiza las tareas de limpieza y desobstrucción de desagües en diferentes zonas de la ciudad. En ese marco, agentes municipales realizaron este viernes trabajos en el canal del barrio San Ignacio donde sacaron elementos y cacharros que obstruían el escurrimiento normal del agua. No es la primera vez que se sacan este tipo de elementos en los canales.



Durante la mañana, el personal de la Delegación municipal del barrio San Ignacio logró sacar del canal carcasas de lavarropas, cubiertas de autos, mochilas de inodoros, entre otros objetos.



“Es una constante que venimos padeciendo en el canal del San Ignacio, producto de la falta de respeto ambiental de tirar cosas donde no corresponden”, aseguró el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, al tiempo que resaltó que “tirar estos elementos genera un perjuicio a un conjunto de vecinos”.



En ese sentido, el funcionario pidió que la comunidad “aproveche el programa de descacharrado para que saque elementos que no utiliza o se comunique con la delegación para sacar este tipo de objetos”.



Entre tanto, Calvano aseguró que la gestión municipal destacó los trabajos de limpieza y la utilización de la tecnología con la que “se pudo liberar varios ductos que estaban tapados prácticamente al 100%”. Además, recordó que entre “el más emblemáticos está el desagüe que se encuentra en la avenida Cazadores Correntinos y Darragueira, que estaba totalmente obstruido”.



Por otra parte, resaltó que la ciudad se encuentra bajo un pronóstico de lluvia que se extenderá durante el fin de semana y pidió que “la ciudadanía que no saque los residuos si está por llover, o si ve algún problema se comunique con cualquier vía de contacto que están habilitadas”.



Por las probables precipitaciones, la Municipalidad tiene disponibles la línea gratuita municipal 0800-5555-6864, como así también las delegaciones municipales. También está disponible la nueva app municipal, la misma se descarga de manera gratuita a través de Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=mcc.corrientes.main



TRABAJOS Y MEJORAS EN EL BARRIO



El delegado municipal Pedro López, aseguró que “toda esta basura que se sacó del canal termina perjudicando directamente todo el barrio”. Además, resaltó las tareas ambientales que se realizan de forma conjunta entre la Delegación y los vecinos de la zona.

Por otra parte, los vecinos del barrio San Ignacio resaltaron las tareas que viene llevando adelante la Municipalidad en toda la zona y sostuvieron que gracias a ello el agua escurre rápidamente y no sufren de inundaciones.

“Desde que asumió la nueva gestión en la Municipalidad, limpiaron la zona, limpiaron el canal, y ahora el agua desagota en no más de media hora o una hora, dependiendo de la cantidad de lluvia”, detalló Rubén, quien vive en el San Ignacio.

Asimismo, Agustina, otra vecina, solicitó a la comunidad que habita en el barrio San Ignacio que “no tiren más basura en lo posible en el canal, porque nosotros terminamos inundados”. A su vez recordó que el personal municipal “ya sacó colchones, lavarropas, entre otros objetos”.