Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentaron a su hija

Viernes, 14 de febrero de 2020

Después del hermetismo que mantuvieron sobre el embarazo, compartieron con sus millones de seguidores algunas imágenes en la sala de parto.





Enrique Iglesias compartió en su cuenta de Instagram la primera foto de su tercera hija, que nació el 30 de enero. Lo mismo hizo la extenista Anna Kournikova. La pareja, que tiene a los mellizos Nicholas y Lucy de dos años, aún no dio a conocer el nombre de la recién nacida.



"Mi sunshine" ("Mi rayo de sol"), escribió el cantante como epígrafe de la imagen en la que se lo ve con la bebé en brazos y vestido con un ambo, un barbijo y una cofia.



Por su parte Kournikova compartió otras dos fotos. En una de ellas se la puede ver con la beba en su pecho, mientras se besa con Iglesias, y en otra está solo ella con la nena.



La llegada de la nueva integrante de la familia Iglesias fue compartida por el hermano del cantante, Julio José, que durante una entrevista radial con el programa chileno ADN expresó: "He sido tío. Por ahora, Enrique tiene tres (hijos) y está por demás contento". Sin embargo no había develado el sexo del bebé.



Como ocurrió cuando nacieron los mellizos, tanto Iglesias, de 44 años, como Kournikova, de 38, mantuvieron el embarazo de su tercera hija bajo un total hermetismo. De hecho, dieron a conocer las imágenes del parto este jueves, a casi dos semanas de que ocurrió.



La pareja, que se conoció durante la grabación del video musical "Escape" en 2001, lleva 19 años juntos y por lo que él mismo contó no hay planes de casamiento. "No estamos casados, pero cuando llevas tantos años con la misma persona, como es mi caso, llegas a una dinámica, que es como la de estar casado. Honestamente, creo en el matrimonio. Me gustaría casarme en un futuro", sostuvo en un reportaje con el programa de televisión británica Lorraine.