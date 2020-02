Pasó en rojo, chocó de frente a otro auto y mató al bebé que viajaba a bordo

Viernes, 14 de febrero de 2020

Ocurrió en Isidro Casanova el domingo por la madrugada, muy cerca de la zona donde se encuentran los boliches. La criatura salió despedida del vehículo tras el violento impacto. Falleció dos días después





Un bebé de 11 meses falleció este martes luego que el auto donde viajaba con sus padres fuera embestido de frente por otro vehículo, que cruzó el semáforo en rojo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.



El hecho se produjo durante la madrugada del domingo en la intersección de la avenida Juan Manuel de Rosas y De los Incas, cuando un Volkswagen Gol estaba parado en esa esquina a la espera de la señal que lo habilitaría a girar hacia la izquierda.



Una vez que la luz se puso en verde, el automovilista procedió a cruzar la avenida sin advertir que un Ford Focus, que circulaba a alta velocidad, se los iba a llevar por delante desencadenando un accidente fatal.



Tras el violento impacto, la criatura salió despedida por el parabrisas y quedó tendida en la vereda. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el bebé quedó inconsciente en el lugar tras golpear su cabeza con el asfalto.



Ante la desesperación de sus padres y al ver que a una cuadra de ese lugar se encuentra el hospital Paroissien, decidieron trasladarlo hasta allí por sus propios medios para que recibiera asistencia médica.



Tras realizarle las primeras curaciones, el nene fue trasladado a la Clínica La Trinidad, de Capital Federal, donde no pudieron revertir el cuadro y finalmente falleció dos días después.



Una vez ocurrido el accidente, testigos del hecho se comunicaron con el 911. Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar constataron que el VW Gol tenía destruido el lateral derecho, producto del impacto. En ese vehículo viajaban un hombre de 25 años y su pareja de 22 junto al bebé.



El Ford Focus, en tanto, tenía toda su parte delantera desfigurada y ninguno de sus ocupantes se encontraban a bordo. Finalmente, la policía dio con el paradero del conductor, que tiene 40 años, lo detuvo y lo puso a disposición de la UFI 3 de La Matanza.



De acuerdo al relato de varios testigos, el Fordo Focus venía corriendo picadas y “cortando semáforos”. Su conductor especulaba con que la “onda verde” le permitiría cruzar la calle De Los Incas y nunca se imaginó que el VW Gol iba a girar hacia la izquierda, por lo que no pudo frenar tiempo y lo arrolló de frente. Además, indicaron, que en el interior del vehículo viajaban 5 personas.



Hasta el momento, los investigadores no pudieron identificar a los otros vehículos que supuestamente habrían participado de esa carrera ilegal.



A pocas cuadras de donde se produjo el siniestro, se encuentra la zona de bares y boliches de Casanova; por lo que cobra fuerza esa hipótesis debido a que ocurrió durante el fin de semana en el horario en que los jóvenes van a bailar.