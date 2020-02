Comunicaciones de Mercedes recibe al puntero Quimsa

Viernes, 14 de febrero de 2020

Comunicaciones jugará esta noche con Quimsa en una nueva jornada de la Liga Nacional. El partido se disputará en el estadio del "aurinegro" y se iniciará a las 21. El valor de la entrada es de $150. Los árbitros serán Diego Rougier, Oscar Brítez y Oscar Martineto y el Comisionado Carlos Coronel.





Comu viene de una semana de trabajo en la que se ajustaron cuestiones individuales en la práctica nocturna, mientras que por la mañana se trabajó de manera colectiva. La derrota con Obras se sintió teniendo en cuenta que no se esperaba ya que se venía de siete juegos ganados, cuatro de los mismos de visitante.



El aurinegro de Mercedes ocupa el quinto puesto en la competencia con trece partidos ganados y siete perdidos.



Para el partido del viernes Ariel Rearte contará con todo el plantel. Miguel Gerlero que tuvo una molestia y no estuvo en el partido con Obras entrenó con normalidad durante la semana.



En frente estará nada más ni nada menos que el puntero del campeonato Quimsa que tiene un récord de 14 partidos ganados y dos perdidos. Viene de jugar el miércoles en Concordia donde le ganó a Estudiantes 97 a 86.



Un dato para destacar tiene al goleador de la Liga Brandon Robinson (escolta) (19,19 pts) y a Juan Brussino que está quinto en asistencias en la competencia con (4,4).



Durante esta temporada aun no se han enfrentado. En la Liga 18/19 Comu le ganó a Quimsa en Mercedes 83 a 75 mientras que en Santiago del Estero el triunfo fue para el local 86 a 57.



Guillermo Saldaña: “el equipo ha trabajado muy bien para desarrollar un buen partido”



El asistente Guillermo Saldaña fue el encargado de hablar sobre el trabajo de la semana y el juego con Quimsa. El platense que lleva tres temporadas en Comu señaló: “esta semana se trabajó con algunos jugadores de manera individual, porque tenemos el tiempo para entrenar. A veces cuando hay una seguidilla de partidos los que afecta son los entrenamientos y todo este tipo de técnicas individuales o de trabajo en



detalle se dejan de lado. Así que me parece que cuando tenemos días para trabajar preferimos hacer la tarea en conjunto por la mañana y por la noche el más personalizado. Así podemos atacar los puntos que los jugadores necesitan”.



Respecto al juego que se viene expresó “sabemos que vamos a enfrentar un buen equipo, particularmente creo que tenemos mucho para mejorar nosotros más allá del rival. Básicamente en esta parte esta la idea de que la puesta a punto y que la performance independientemente del resultado sea la mejor que uno pueda. Después en el partido sucede que se tenga que modificar el plan de juego porque eso es propio de todos los partidos. Sobre lo que estamos trabajando mucho es sobre la parte defensiva y sobre como atacar los puntos débiles que nosotros vimos en el rival”.



Además sostuvo respecto al aspecto defensivo “creo que lo que venía siendo una característica del equipo, el de ser regulares en la parte defensiva y que nos permita correr que es donde mejor anotamos no la tuvimos en el último partido. Obras nos llevó siempre al cinco contra cinco y ahí aparecieron algunas lagunas en la parte ofensiva. Sin embargo en el segundo tiempo salimos de otra manera y bueno el resto son situaciones particulares que se dan en el partido”.



“Quimsa es un equipo que tiene una larga rotación, tienen internos a diferencia de otros equipos de mucho juego aéreo, tienen un perímetro con tiradores eficientes y bases con característica de tiro externo por lo tanto abren mucho la cancha, los espacios se alargan, las rotaciones se alargan así que el esquema defensivo deberá ajustarse a eso, con mucha concentración, mucho esfuerzo extra y creo que el equipo ha trabajado muy bien para desarrollar un buen partido el viernes” terminó diciendo.