Artesanías correntinas se venden en Europa

Viernes, 14 de febrero de 2020

Alicia Pascua es emprendedora en cuero, forma parte del grupo de emprendedores que se encuentran registrados y trabajan con el apoyo del Gobierno Provincial. Actualmente sus productos se venden en España y Alemania.





La provincia brinda su apoyo a través del Ministerio de Desarrollo Social cuyo titular es Adán Gaya, desde la Dirección de Comercialización a cargo de la Tec. Débora Galarza Alcaraz.



Anteriormente Alicia, fue protagonista de un obsequio que le hizo llegar al Papa Francisco un equipo de mate en cuero tallado. Y actualmente nuevamente alcanza notoriedad porque sus productos elaborados en cuero son enviados a España y Alemania, ellas viven en el B° Independencia y son hacedoras de productos entrañables de nuestra cultura.



“Estamos con las artesanías desde el año 2006 que comenzamos con cartonaje, a partir del 2008 nos largamos con cuero. Siempre fuimos las dos mi mamá Alicia Pascua y yo Liliana Pascua. Y pusimos de nombre a nuestro Emprendimiento Artesanías Pascua” nos cuenta Alicia.



“Para nosotros es un orgullo que artesanos, nuestros, de nuestra tierra correntina puedan traspasar fronteras y llegar con sus productos a otro países y sobre todo Europa, el Gobierno de la provincia y el Ministerio les acompaña, les brinda la capacitación, insumos, herramientas, espacios de comercialización. Además, se los capacita en la venta on line, para que justamente sus productos puedan ser ofrecidos en cualquier lugar del mundo y de esta manera no solo apoyamos al artesano emprendedor sino que nuestra cultura y tradiciones son expandidos” expresó Débora Galarza Alcaraz, la Directora de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social.



“Nuestras Artesanías ya hace tiempo que llegaron a Alemania y España. Y ahora nos volvieron a pedir. Es a través de un cliente el Dr. Ismael Cortina. Además están los equipos de mate que se hicieron para el seleccionado de futbol 2014. Y el equipo que se le mando al Papa Francisco” comento muy orgullosa.



La imagen del equipo de mate correntino en cuero tallado, cala en lo más profundo de nuestras tradiciones y son nuestros mismos coterráneos los que tienen memoria y les tira la sangre, no olvidan a donde pertenecen y ayudan a expandir nuestra cultura.



Alicia Pascua es una de las tantas artesanas que nos acompañan en Ferias y eventos tantos locales como regionales.