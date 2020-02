Tren de carga descarriló detrás del cementerio de La Cruz Jueves, 13 de febrero de 2020 Al­re­de­dor de las 2:30, por cau­sas que no se de­ta­lla­ron, una for­ma­ción de 28 va­go­nes salió de las vías y terminó de­trás del ce­men­te­rio de la ciu­dad, lo que de­man­dó que per­so­nal de Tre­nes Ar­gen­ti­nos tra­ba­ja­ra du­ran­te va­rias ho­ras.



Du­ran­te la ma­dru­ga­da la ciu­dad de La Cruz se vio con­mo­cio­na­da por un ac­ci­den­te fe­rro­via­rio, cuan­do un tren de car­ga des­ca­rri­ló.

Al­re­de­dor de las 2:30, por cau­sas que no se de­ta­lla­ron, una for­ma­ción de 28 va­go­nes des­ca­rri­ló de­trás del ce­men­te­rio de la ciu­dad, lo que de­man­dó que per­so­nal de Tre­nes Ar­gen­ti­nos tra­ba­ja­ra du­ran­te va­rias ho­ras.

Se in­di­có que al pa­sar so­bre el pa­so ni­vel, la par­te tra­se­ra del tren se sa­lió de las ví­as.

Por for­tu­na, no hu­bo que la­men­tar le­sio­na­dos ya que a esa ho­ra no ha­bía tran­se­ún­tes en esa zo­na.

A pe­sar de ello de­be re­mar­car­se que el re­sul­ta­do del ac­ci­den­te fe­rro­via­rio pu­do ha­ber si­do pe­or de­bi­do a que hay va­rias vi­vien­das ubi­ca­das en aquel lu­gar.

“Las ví­as es­tán des­trui­das y no tie­nen man­te­ni­mien­to. Es una lás­ti­ma que la em­pre­sa nun­ca se pre­o­cu­pa­ra por cui­dar­la”, ex­pre­só un ve­ci­no de la lo­ca­li­dad an­te el me­dio No­ti­cias de La Cruz.

El des­ca­rri­la­mien­to no obs­tru­yó el trán­si­to de ve­hí­cu­los. Con res­pec­to a los da­ños ma­te­ria­les, se in­di­có que hu­bo va­go­nes y par­te de las ví­as con des­tro­zos.

Otro da­to que se co­no­ció del he­cho es que el tren ha­bía sa­li­do des­de la lo­ca­li­dad de San­to To­mé ha­cia la ciu­dad de Con­cor­dia, En­tre Rí­os.

Al res­pec­to de­be se­ña­lar­se que des­de ha­ce dos años que no se con­ta­ba con un tren de car­gas que ha­ga el tra­yec­to des­de San­to To­mé. Es así que el pa­sa­do 15 de ene­ro se pro­du­jo el pri­mer via­je que lle­gó has­ta la ciu­dad co­rren­ti­na, lo que pro­vo­có la ale­gría de la co­mu­ni­dad lo­cal.