Comerciantes de avenida Alfonsín lograron acuerdo por estacionamiento Jueves, 13 de febrero de 2020 Hace unos días la Municipalidad activó la Ordenanza 5.162 que habilita a la vía como corredor y no se puede estacionar. El Subsecretario de Transporte informó que tras una reunión propusieron lugares para carga y descarga y la construcción de dársenas sobre veredas.



Me­dio cen­te­nar de co­mer­cian­tes de la ave­ni­da Pre­si­den­te Ra­úl Al­fon­sín (ex Cen­te­na­rio) so­li­ci­ta­ron por es­cri­to que el In­ten­den­te de la ciu­dad de Co­rrien­tes re­a­li­ce una re­vi­sión a la me­di­da de pro­hi­bir es­ta­cio­na­mien­tos en ho­ra­rio ab­so­lu­ta­men­te co­mer­cial so­bre am­bas ma­nos de la men­cio­na­da ar­te­ria ca­pi­ta­li­na. Ayer, lue­go de un cor­te de ca­lle hu­bo un acuer­do de par­tes.



En los pri­me­ros dí­as de es­ta se­ma­na un gru­po de co­mer­cian­tes man­tu­vo con­tac­to con fun­cio­na­rios mu­ni­ci­pa­les. Al no en­con­trar res­pues­tas fa­vo­ra­bles, ayer por la ma­ña­na de­ci­die­ron in­te­rrum­pir el trán­si­to en la es­qui­na de Al­fon­sín y Me­dra­no.



El cor­te co­men­zó a las 10 y cer­ca de una do­ce­na de per­so­nas con car­te­les se ex­pre­sa­ron por más de una ho­ra.



An­te es­ta si­tua­ción, fun­cio­na­rios del área de Trans­por­te mu­ni­ci­pal con­ver­sa­ron con un gru­po de co­mer­cian­tes. El en­cuen­tro tu­vo re­sul­ta­dos po­si­ti­vos, ya que se ini­ció una me­sa de tra­ba­jo pa­ra ana­li­zar los pa­sos a se­guir y se le dio un pa­lia­ti­vo a los co­mer­cian­tes de esa zo­na de la ca­pi­tal.

Ma­ri­sa es una de las per­so­nas que de­ci­dió em­pren­der co­mer­cial­men­te en esa ave­ni­da. Se de­di­ca a la ven­ta de po­llos y hue­vos.



“Es­ta­mos acá re­cla­man­do con­tra la apli­ca­ción de la Or­de­nan­za 5.162 del año 2009 que ha­bi­li­ta a la vía co­mo co­rre­dor en el cual no se pue­de es­ta­cio­nar. So­mos per­ju­di­ca­dos pa­ra des­com­pri­mir el trán­si­to en ple­na cri­sis eco­nó­mi­ca”, in­di­có.

En es­te sen­ti­do en­fa­ti­zó que ba­jó un 30 por cien­to las ven­tas. “Te­ne­mos em­ple­a­dos, im­pues­tos que pa­gar, es­ta­mos afec­ta­dos des­de el miér­co­les pa­sa­do”, di­jo la mu­jer.

“En es­ta ave­ni­da ja­más hu­bo em­bo­te­lla­mien­tos, es­ta­mos al 4500, muy afec­ta­dos, es­toy a mi­tad de cua­dra. Cuan­do fui a ha­blar con los abo­ga­dos de la Mu­ni­ci­pa­li­dad nos di­je­ron que pa­ren en las ca­lles la­te­ra­les, pe­ro es­tán en pé­si­mas con­di­cio­nes”, co­men­tó.



“LIBRE ESTACIONAMIENTO POR LA AVENIDA”, EL PEDIDO DE MÁS DE 50 COMERCIANTES.

Al­ter­na­ti­vas a la or­de­nan­za

Ni­co­lás Gon­zá­lez fue uno de los co­mer­cian­tes que man­tu­vo con­tac­to con au­to­ri­da­des de la Mu­ni­ci­pa­li­dad de Co­rrien­tes en la ma­ña­na de ayer. El en­cuen­tro se re­a­li­zó en la Sub­se­cre­ta­ría de Trans­por­te y los fun­cio­na­rios le pre­sen­ta­ron una res­pues­ta. “Ha­bla­mos con Li­san­dro Rue­da, sub­se­cre­ta­rio de Trans­por­te, y Juan Aci­nas, de Trán­si­to. Ellos se com­pro­me­tie­ron a no en­viar a los ins­pec­to­res de trán­si­to has­ta el vier­nes 21, con lo cual es­ta­ría li­bre el es­ta­cio­na­mien­to por más que es­tén pin­ta­do los cor­do­nes de ro­jo y los car­te­les, pa­ra los clien­tes que ten­gan el tiem­po de 15 mi­nu­tos pa­ra com­prar. Eso es has­ta que nos po­da­mos reu­nir es­ta se­ma­na pa­ra ha­cer un pro­yec­to en con­jun­to en el que de­ci­da­mos qué nos con­vie­ne a to­dos”, in­di­có.

Por su par­te Da­vid, otro de los co­mer­cian­tes, es­tu­vo pre­sen­te y co­men­tó que se lo­gró una pró­rro­ga en la im­ple­men­ta­ción de la or­de­nan­za. “Has­ta el 21 de fe­bre­ro, los clien­tes po­drán apar­car en di­cho co­rre­dor, pe­se a que los cor­do­nes se­gui­rán pin­ta­dos de ro­jo, mien­tras se bus­can al­ter­na­ti­vas pa­ra no per­ju­di­car las ven­tas”, ase­ve­ró.

Ade­más des­ta­có que los fun­cio­na­rios “se so­li­da­ri­za­ron” con la si­tua­ción de los co­mer­cian­tes y mien­tras se cum­ple ese pla­zo, se re­a­li­za­rán reu­nio­nes pa­ra bus­car al­ter­na­ti­vas pa­ra que no des­cien­dan las ven­tas. Los co­mer­cian­tes se mos­tra­ron “a­gra­de­ci­dos por po­der se­guir tra­ba­jan­do por­que eso es lo que que­re­mos”.

Por su par­te, Li­san­dro Rue­da, sub­se­cre­ta­rio de Trans­por­te de la Co­mu­na, des­ta­có el acuer­do al­can­za­do con los co­mer­cian­tes con­tan­do que “pro­pu­sie­ron lu­ga­res de car­ga y des­car­ga o que pue­dan es­ta­cio­nar en al­gu­nos es­pa­cios y la cons­truc­ción de dár­se­nas so­bre las ve­re­das”. Ade­lan­tó que se eva­lua­rán las me­jo­res al­ter­na­ti­vas.

El fun­cio­na­rio con­fir­mó en­ton­ces que “la gen­te po­drá ha­cer de­ten­ción pa­ra com­pra” en la zo­na, in­di­can­do que “son mu­chos ne­go­cios que es­tán des­pués de Ta­cua­rí y tie­nen es­ta ne­ce­si­dad ope­ra­ti­va”. Sin em­bar­go, re­co­no­ció que “no po­de­mos ha­cer ca­so omi­so a una or­de­nan­za, por eso da­mos es­te in­ter­me­dio”, res­pec­to de la nor­ma que se en­cuen­tra en vi­gen­cia.



