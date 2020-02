Horóscopo para hoy 13 de febrero 2020 Jueves, 13 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Las reuniones sociales y los eventos serán un éxito sin tensiones gracias a tu nuevo espíritu de tolerancia y avenencia.



Amor: Reencuentros y reconciliaciones. Más cerca que nunca de la gente que amas, pero un integrante de tu círculo íntimo te desafiará.



Riqueza: Los planetas te permiten aumentar tus finanzas. Pero ten cuidado de no excederte en tus gastos porque luego lo lamentarás.



Bienestar: Si pretendes desarrollar nuevas formas de trabajo, busca recursos y personas que puedan colaborar y el éxito estará asegurado.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Resolverás problemas relacionados con trabajo o salud. Servirás de mediador en un conflicto entre personas muy allegadas.



Amor: Es improbable que la magia del amor se quiebre. Sin embargo, te conviene controlar esas reacciones que resultan muy bruscas.



Riqueza: Si buscas obtener mejoras en tu ingreso, deberás aplicar todo tu conocimiento para detectar las oportunidades favorables.



Bienestar: Busca suavizar conflictos y, si te sientes exigido a cumplir con algo que te quedó pendiente, no huyas y enfrenta la situación de una vez.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Lucha interna que te hará replantearte cosas que antes no podías. Te llegará una propuesta laboral bastante atractiva.



Amor: Perfecta comunión en la pareja. Con una percepción cercana a la videncia, te anticiparás a cualquier intriga o comentario.



Riqueza: Todo lo que ocurra en tu entorno económico dependerá de tu fuerza interior, busca para encontrar las claves para el éxito.



Bienestar: No te dejes abatir por circunstancias externas, recuerda que la fuerza y el poder residen en tu interior. No dejes que nadie opine lo contrario.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Te presentarán personas que te abrirán un panorama distinto y tendrás la posibilidad de darle un sentido diferente a tu vida.



Amor: Si el deseo le cede lugar a la ternura, hallarás en tu amor el refugio que tanto buscas y vivirás una época a pleno.



Riqueza: En materia de finanzas, estarás expeditivo y resuelto, lo que te dará ventajas sobre los demás, que reconocerán tus meritos.



Bienestar: Los asuntos familiares poco claros, que tanto te preocupan, deben llegar a un fin. Pon todas las cartas sobre la mesa y evitarás confusiones.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tendrás la ocasión de dar muestras de tu profunda inteligencia y de tu capacidad analítica. No desperdicies esta oportunidad.



Amor: Te pide más de lo que puedes dar, es probable que te paralices. Por el momento tu pareja no logrará respetar tus tiempos.



Riqueza: Observa qué hace falta en tu hogar y haz la inversión necesaria. Es tiempo de renovar un poco tu casa.



Bienestar: Es el momento de que te muestres más firme. Confía en tus instintos y toma la decisión que has estado posponiendo durante tanto tiempo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: El momento es el correcto para tomar una decisión importante. Después de pesar los hechos y opciones, elige el mejor sendero.



Amor: Fluidez de sentimientos con tu pareja, romance y buen diálogo. Mucha comprensión de las necesidades de tu ser amado.



Riqueza: Hoy no te dejes influir por el dinero, cualquier oferta de efectivo o en favores no debe modificar tu decisión final.



Bienestar: Hoy por mí, mañana por ti. No dudes en tenderle una mano al buen compañero. Ocúpate de las personas que te han ayudado en tu peor momento.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Para tus problemas, tienes varias soluciones en tu casa. No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor.



Amor: Tal vez desconfíes sin motivos valederos y eso cause un sufrimiento innecesario a los demás y principalmente a tu pareja.



Riqueza: Si ya has terminado el diseño mental de tu un megaproyecto, el momento de la acción se avecina y deberás estar preparado.



Bienestar: Tu entorno se sorprende ante la energía que pareces alcanzar, sin mostrar rastros de cansancio. De cualquier manera, realiza un chequeo de rutina.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Verás el futuro con gran claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los escollos.



Amor: Ten cuidado a la hora de elegir, estarás expuesto a personas inseguras e indecisas que terminarán por complicarte en el futuro.



Riqueza: Prefiere la reflexión cuando de inversiones se trate, y a ese loco impulso para abordar los temas comerciales, déjalo de lado.



Bienestar: No te ahogues en un vaso de agua porque no hay nada de qué preocuparse en este momento. Permítete ser feliz, los problemas ya se solucionarán.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tiempo de crecimiento personal y espiritual. Nuevos proyectos compartidos harán que tu entusiasmo vuelva a florecer.



Amor: No pongas en peligro una buena relación existente por la excitación del momento, perderás a un ser muy especial. Lo lamentarás.



Riqueza: No te dejes distraer por asuntos sin importancia de tus objetivos tanto económicos como laborales. Concéntrate.



Bienestar: Estás descontento pero no sabes el porqué, quizá necesitas nuevos estímulos de los cuales ocuparte y que le den un sentido a tu vida.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Eres muy susceptible a la influencia del medio. Ten cuidado ya que en cualquier choque puedes romper tu equilibrio emocional.



Amor: Venus hará de estos días una fiesta para tu corazón. En armonía con el entorno, quedan atrás las depresiones y la soledad.



Riqueza: Te lucirás en el arte de comerciar. Con certero instinto sabrás obtener ganancias en cualquier intercambio que lleves a cabo.



Bienestar: Alerta ante la aparición de afecciones alérgicas. La gastritis y las molestias estomacales pueden deberse a los nervios y a tu ritmo laboral.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hoy dispones de habilidad de manipulación para conseguir lo que quieres, muchas veces a través de medios sutiles.



Amor: Evita la soledad. Comparte con tu pareja la vida social y todas aquellas actividades que puedas realizar en grupo.



Riqueza: El compañerismo será más importante que los intereses personales. Busca el desarrollo del conjunto, así todos saldrán ganando.



Bienestar: Antes de criticar a los demás, asegúrate de que no estén presentes, ya que podrías tener serios problemas. En boca cerrada no entran moscas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Aunque te cueste trabajo, evita ser demasiado franco. Este día no lo olvidarás porque estará lleno de eventos inesperados.



Amor: El misterio es un arma de seducción poderosa. Dile a tu pareja la mitad de lo que piensas y las cosas entre ustedes mejorarán.



Riqueza: No gastes más dinero del que tienes. No es un buen momento para acumular deudas que no sabes si podrás pagar a corto plazo.



Bienestar: Es en tu mente donde se han instalado los barrotes que te impiden vivir diferente y abordar la vida en forma decisiva y sin miedo. Libérate.