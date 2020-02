Atlético Tucumán eliminó al The Strongest por penales Jueves, 13 de febrero de 2020 Con goles de Marcelo Ortíz y Leonardo Heredia, el Decano se impuso 2 a 0 y empató el global 2 a 2. La llave se resolvió desde los 12 pasos, donde el Laucha Lucchetti atajó 2 penales. Los tucumanos deberán afrontar una última instancia contra Independiente de Medellín antes de sumarse al Grupo H, que tiene a Boca como protagonista



Con la obligación de ganar con una diferencia superior a los dos goles para revertir la caída sufrida en la altura de La Paz, Atlético Tucumán recibió en el Monumental José Fierro a The Strongest, el reconocido equipo boliviano que siempre se hace fuerte de local y se refugia de visitante.



El aliento permanente del público que desbordó al estadio y las arengas previas de los propios protagonistas dieron el resultado deseado, ya que desde los primeros movimientos el equipo que conduce Ricardo Zielinski se mostró sumamente superior a su rival.



El gol de Marcelo Ortiz a los 22 minutos del primer tiempo iluminó la llama de la esperanza tucumana, ya que la posibilidad de revertir el marcador global se hacía cada vez más perceptible.



El sacrificio de Melano, la experiencia de Toledo y la claridad de Erbes representaban los recursos más empleados para que el dueño de casa lastime a su rival. Así, cuando promediaba el complemento un extraordinario desborde del ex Lanús y Belgrano encontró la cabeza de Leonardo Heredia para que el volante con pasado en Colón y Almirante Brown empareje el global. El grito confirmó la fiesta en el norte argentino, aunque el suspenso de los penales cargó de tensión al estadio.



El grito del público para apoyar al Laucha Lucchetti sirvió para calentar el clima que se desarrolló desde los doce pasos. Como si se tratara de una premonición positiva, el arquero se transformó en el héroe de la jornada al atajar dos penales, cuando parecía que el boleto a la siguiente instancia iba a tener el sello boliviano.



Toledo comenzó la definición con una pésima ejecución que desvió Vaca. Los goles de Reinoso, Carrera, Veizaga, Lucchetti, Valverde, Lotti, Barboza y Bravo hicieron que se llegue a la última ejecución a cargo de Blackburn. Si el panameño convertía se terminaba el espectáculo, pero el experimentado delantero de San Joaquín intentó emular al Pulga Rodríguez con un pasito innecesario que el arquero advirtió antes de detener el disparo. Un intento absurdo el del centroamericano, ya que en la tierra del Pulguita esa técnica es moneda corriente.



Cuando la serie se extendió, Fernández, Castillo y Ortíz demostraron su efectividad antes del remate de Torres, quien no pudo con la solidez del ex Racing, Boca y Banfield, entre otros equipos.



Atlético Tucumán se quedó con el pasaje de la competición más codiciada del continente. Su próxima escala será ante Independiente de Medellín. Una parada brava antes del destino final, donde esperan Boca, Libertad de Paraguay y Caracas.





Árbitro: Raphael Claus (Brasil)



Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán



TV: Fox Sports