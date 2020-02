Corrientes consolida su carnaval y genera así un importante ingreso a la provincia

Jueves, 13 de febrero de 2020

En los dos primeros fines de semana asistieron más de 35 mil personas al corsódromo ‘Nolo Alías’, de los cuales, un 40 por ciento vinieron de otras provincias, dejando unos 100 millones de pesos.





Los niveles de ocupación hotelera en la ciudad de Corrientes y localidades cercanos son altos y se avizora un crecimiento durante todo febrero, ante una fuerte apuesta del Gobierno provincial que se prepara para un gran fin de semana largo, del viernes 21 al lunes 24. El turismo es uno de los sectores con mayor potencial para el desarrollo socioeconómico, dando mayores oportunidades a los correntinos.



El turismo, como una herramienta de desarrollo y transformación social, es considerado política de Estado en Corrientes generándose oportunidades para que cada vez más correntinos puedan vivir de ésta actividad. La “Capital Nacional del Carnaval” transita el mes de febrero con grandes perspectivas, ya que aún restan seis noches de corsos y dos de shows en el anfiteatro Cocomarola.



Del relevamiento elaborado recientemente por el Observatorio Turístico se registró un total de 22.780 espectadores en las noches del viernes 7 y sábado 8 en el “Nolo” Alías, superando el anterior y primer fin de semana del carnaval que registró 13.262 personas en el corsódromo.



El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Turismo, con la colaboración técnica con la Dirección de Estadísticas y Censos y el Municipio de la Ciudad de Corrientes lleva adelante la tarea de realizar sondeos de opinión al público presente. A partir de allí se obtienen los datos que revelan el perfil de los visitantes y se logra el impacto económico que genera la actividad turística. Se busca de esta manera fortalecer y mejorar los servicios del destino y lograr así que sea más atractivo.



En esta línea el Observatorio Turístico de la Provincia detalló que el gasto promedio durante el primer fin de semana de carnaval, fue de $ 2 mil por noche. Asimismo, de acuerdo al total de plazas ocupadas, el gasto promedio fue de $26.184.000 por noche, sumando $78.552.000 las tres noches.



Este ingreso para la provincia proveniente del turismo, se debió en gran medida por el inicio del Carnaval de Corrientes que se desarrolla en la capital provincial. En este contexto se pudo determinar que las dos primeras noches, viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero, ingresaron 13.262 personas en el corsódromo ‘Nolo Alías’. De ellas, el 38% fueron turistas y el 62% restante, capitalinos.



Estas cifras crecieron ostensiblemente el segundo fin de semana que registró un total de 22.780 espectadores en las noches del viernes 7 y sábado 8 en el “Nolo” Alías. En cuanto a la procedencia de los turistas, eran oriundos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Salta e interior de Corrientes. Entre éstos últimos, primordialmente los correntinos de Capital seguidos de las localidades de Goya, Bella Vista. Empedrado, Curuzú Cuatiá e Itatí, entre otras. También, en menor porcentaje se registraron extranjeros de Paraguay, España, Francia y Colombia.



Las motivaciones de los turistas que eligieron Corrientes, en un 53% lo hizo por vacaciones y en un 40% de manera exclusiva para los carnavales. Mientras que, también durante su estadía realizaron actividades complementarias tales como disfrutar de la playa, paseos históricos, pesca deportiva, turismo religioso y ecoturismo.



Alojamiento y gasto promedio



Los turistas encuestados expresaron que sus gastos estimados en promedio para el viaje son entre $1500 y $3500. En materia de alojamiento, los turistas eligieron diferentes tipos para su estadía. El 30% eligió hoteles, 25% casa de familiares, 8% cabañas, y en menor medida eligieron casa de amigos, hostels, albergues, apart hoteles, alquileres temporarios y otros. Mientras que, un 20% no se aloja, ya sea porque son locales o porque su estadía es menor a 24 horas.



El lugar que eligen para alojarse en un 77% es Corrientes Capital y un 17% Paso de la Patria. El porcentaje restante se reparte en diferentes localidades aledañas como Santa Ana de los Guácaras, Resistencia u otros. El periodo de estadía es muy diverso. Un 29% se aloja una semana, un 21% se aloja 3 días, un 12% se queda más de 7 días, 10% 5 días, 7% 4 días, un 6% tiene una estadía superior a 10 días y un 5% más de 15 días.



Al respecto, el ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen comentó que la apuesta del Gobierno provincial es muy fuerte, no solamente con el corso oficial que es el de Corrientes Capital, sino que también con más de 40 localidades del interior.



En este sentido explicó, “apuntando a lo que hace a los números del corso oficial, se llevó adelante un trabajo muy importante entre el Observatorio Turístico, el Ministerio de Turismo, conjuntamente con la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia y el municipio de Corrientes, con el fin de identificar mejor los perfiles de los turistas que nos visitan. Asimismo, se pudo identificar que más de 23.000 personas nos visitaron este fin de semana; el 35% fueron turistas de procedencia bastante variada, del Chaco, de Buenos Aire y de Córdoba, entre otros”.



Al mismo tiempo, informó que tanto turistas y visitantes se quedaron por una semana y señaló “el carnaval tiene muchísimo potencial para seguir creciendo, vemos que los niveles de ocupación que se aprecian tanto en Corrientes Capital, como así también en otras localidades de la provincia es alta, lo cual es positivo para el desarrollo del turismo en nuestra provincia”.



Política de Estado



“El turismo está definido por el Gobierno provincial como una política de Estado que representa como uno de los sectores con mayor potencial para el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia, es decir para la generación de mayores oportunidades para los correntinos”, afirmó al respecto el funcionario provincial.



Agregó que “en este sentido estamos trabajando con fuertes inversiones en los distintos productos, donde claramente se destaca el carnaval como como atractivo turístico, como así también como una fuerte representación de la cultura correntina”. Por ello, indicó que “se viene trabajando de manera coordinada con más de 40 localidades del interior provincial, pero muy fuertemente con el carnaval Oficial de la Capital”.



“Analizando un poco el trabajo que realizamos con más de 20 encuestadores en el Observatorio Turístico, se destaca que el 40 por ciento de los más de 35 mil turistas que pasaron por el corsódromo en los dos primeros fines de semana, vienen de lugares de afuera de Corrientes con estadías promedio de 3 o 4 días y realizando un gasto en esta estadía de unos 100 millones de pesos”, indicó Slobayen.



Consideró que esto “es un número realmente importante como así también el nivel de ocupación hotelera, no sólo en la ciudad de Corrientes, sino también en las localidades aledañas a todo el corredor Gran Corrientes y otras ciudades de la provincia”.



En ese sentido, el funcionario provincial vaticinó que “el mes de febrero va a continuar con muy buenos indicadores en términos turísticos, ya que estamos apreciando una gran concurrencia de turistas en todas las localidades del interior, donde se destacan claramente Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Monte Caseros, Esquina, Bella Vista y sobre todo porque el último fin de semana de carnaval (viernes 21 al lunes 24 de febrero) se adjuntarán las comparsas más representativas del interior provincial a nuestro principal corsódromo ‘Nolo Alías’ y de esa manera poder conformar un verdadero carnaval provincial”.



“Esto es una demostración más del interés que tiene el Gobierno provincial, apostando e invirtiendo en el carnaval, como ya lo hizo con la infraestructura del corsódromo y la promoción del producto, estableciendo de esta manera una política de largo plazo con el fin de que todos los correntinos puedan, no sólo disfrutar de una fiesta emblemática, sino también posicionarla ante todo el país como un producto turístico muy valioso”, concluyó Slobayen.



Por su parte, el Carnaval de Corrientes destacó el aporte del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola para estos carnavales de la capital provincial. Allí se desarrollan los shows de comparsas y además del escenario, el Gobierno provincial brindó el mismo equipamiento de la Fiesta Nacional del Chamamé que concluyó el domingo 26 de enero. “De esta manera se optimizan el escenario para el show de las comparsas y eso es posible gracias a la desición del gobernador Gustavo Valdés”, agregó al respecto el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero.



Cabe señalar que el Gobierno provincial invistió para esta edición 2020 del Carnaval de Corrientes , más de 30 millones de pesos en la infraestructura del corsódromo ‘Nolo Alías’, situado sobre la RN 12, en la zona del barrio Perichón. En el respectivo acto inaugural, el primer día de desfiles de comparsas, el pasado viernes 31, el gobernador Gustavo Valdés expresó que “tomamos al carnaval como política de Estado y es lo que tenemos que exhibir en la Argentina, porque esto tiene una tradición y un arraigo de más de 50 años y tenemos que generar un polo de atracción hacia Corrientes”.



Monte Caseros



Esta localidad ubicada a 396 kilómetros de la capital correntina, posee 8 comparsas de las cuales 5 son comparsas mayores y 3 comparsas corresponden a las menores.



A lo largo de la historia hubo una gran cantidad de comparsas, de las cuales algunas pocas subsistieron. Este año con 4 fines de semana de desfile y un Cosmódromo colmado de público, alrededor de 15.000 espectadores por noche disfrutaron al ritmo de samba. Es así que con entrada libre a tribunas y palcos, turistas y visitantes de distintos puntos de la provincia y de la región se acercaron cada noche para vivir el desfile de comparsas.



Paso de los Libres



Decir carnaval en este municipio, implica despertar una mezcla de emociones que fluyen desde el corazón de cada libreño, rees secretas, diseños fabulosos, bordados, ensayos, carrozas y la gran protagonista la batería que al ritmo de samba hace delirar a la tribuna popular. Asimismo, diversos eventos que se desarrollan durante todo el año se realizan en torno a la fiesta mayor que se da en el mes de febrero. El Carnaval de Paso de los Libres es conocido como "el Carnaval de Frontera y de la integración", ya que la ciudad tiene un límite con la ciudad brasileña de Uruguayana.



Esta ciudad es muy enriquecida con las costumbres del Brasil y por esta particularidad hace que también sea denominada "La Capital Nacional del Samba", debido a que es la única a nivel nacional que cuenta con "escolas de samba" o bien llamada escuelas de samba con ritmo carioca en cada una de las comparsas, las cuales son el orgullo de sus simpatizantes y del pueblo libreño.



Bella Vista



La manera de vivir el carnaval del bellavistense es muy parecida a la del capitalino, se fervoriza, apasiona y trabaja muy duro para sacar lo mejor en la pista cada noche. Este año la gran campeona de Bella Vista fue la comparsa Anahí. Su cosmódromo con un nuevo formato de organización, se vio colmado de público cada noche, su promoción y trabajo durante todo el año dio resultados evidentes en la afluencia de público presente.



Esquina



La ciudad de Esquina previa a su aniversario se llenó de brillo y color con su primera noche de carnavales y se prepara para recibir su segunda noche e iniciar la cuenta regresiva a la Gran Fiesta Nacional del Pacu que tendrá lugar del 20 al 23 de febrero.



Es así que se desarrolló con gran éxito la primera noche la cual contó con aproximadamente 10000 personas. El evento dio inició a las 23hs con el desfile de la comparsa Yeroquí Porá, Yasí Berá y Yasiberacitos, Carú Curá con Carucuracitos y cerró con Esquina Samba Show.



Curuzú Cuatiá



Con un cosmódromo repleto pasaron las 4 noches de carnaval de la mano de sus agrupaciones. Vale mencionar que turistas y visitantes se dieron cita en la ciudad del centro- sur correntino, para vivir una de sus fiestas máximas.



Por lo tanto, cabe destacar que un 85% de las localidades dieron un panorama de lo que cada una vivió en la temporada. También disfrutaron de unas hermosas fiestas de carnaval y con una gran participación de público, turistas y visitantes presentes, las localidades de Goya, Mercedes, Ituzaingo, Saladas, Empedrado y Gobernador Virasoro, con corsodromos al 80 y 90 % de su capacidad y un ambiente de fiesta.