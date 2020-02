Karol G reveló el significado de "Tusa", la canción del verano

Miércoles, 12 de febrero de 2020

Karol G es una cantante colombiana que ha tenido éxito en los últimos dos años de su carrera pues ella con sus dos últimos sencillos ha batido récord, el más reciente de ellos es tusa.





Tusa, uno de los temas del verano, hace referencia a una palabra muy usada en Colombia, para referirse a una persona que está cuando una persona está despechada y no puede superar el engaño.



“Es una palabra muy colombiana, que eso fue lo que me llamó mucho la atención de ponerle ese nombre a la canción, nosotros le decimos “tusa” al momento cuando una persona tiene un despecho o depresión; yo creo que es más que un despecho, está despechada por alguien, no puede superar a esa persona en el amor. Uno dice esa persona está entusada”, dijo.



La cantante del momento advirtió que es allí, cuando son las amigas el sostén de la chica a la que hay que quitarle la “tusa”.



En cuanto al videoclip se encuentra lleno de simbolismos y cada elemento tiene un significado especial.



“El hecho de que estoy vestida de rosado y que todo el video es rosado expresa la dulzura y la femineidad de lo que somos, el hecho de que tiene partes lujosas y ostentosas de cierta manera quiere decir que podemos tener lo que queramos, que somos mujeres que hemos conseguido muchas cosas con lo que hemos trabajado”, reveló a la prensa.



Karol G confirmó una fecha el próximo 13 de marzo en Argentina. Tocará en el mítico Luna Park.