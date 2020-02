Familia correntina fue desvalijada mientras veraneaba en Carlos Paz

Miércoles, 12 de febrero de 2020

Los turistas volvieron a ser blanco de ladrones en Villa Carlos Paz. Esta vez quienes sufrieron la inseguridad fueron unos visitantes correntinos. Al regresar de dar un paseo por el centro, el domingo pasado, la casa que alquilan en calle Jorge Newbery de barrio Los Manantiales estaba toda revuelta.

“El domingo salimos alrededor de las 21.30 y, cuando volvimos a la medianoche, nos encontramos con la casa dada vuelta”, contó a medios cordobeses Darío Díaz, uno de los damnificados.



“Se llevaron plata, un Iphone 10, una tablet, una Play Station 4, ropas varias, zapatillas, todos los perfumes y lo que encontraron a mano”, detalló.





“Sólo se llevaron nuestras pertenencias”, indicó el hombre. Le pareció "curioso" que no se llevaran nada de los electrodomésticos y otras pertenencias de la casa.



Díaz explicó que los ladrones dañaron el portón de la casa contigua, saltaron el tapial y, una vez adentro, rompieron una de las puertas de la casa.



Baño y perfume



Al parecer, los delincuentes se ensuciaron con barro al ingresar al terreno (el domingo llovía). Y lo insólito es que antes de huir con lo robado se tomaron el tiempo para darse una ducha, refleja el sitio de la villa serrana.



La víctima señaló que en la Unidad Judicial conoció otros hechos delictivos que habían ocurrido esa misma noche, algunos incluso dentro del mismo barrio Los Manantiales.





“El mismo Policía que nos atendió nos dijo que Carlos Paz está como Rosario”, enfatizó Díaz, y agregó: ”Esa misma noche, nos contaron que hubo siete robos. A un policía de La Pampa que estaba de vacaciones, le robaron absolutamente todo. Lo dejaron con lo puesto. Afortunadamente, tenía el tanque de nafta del auto lleno y es lo que le permitió regresar a su ciudad”.



“La Policía vino, miró y después nos mandaron a la Unidad Judicial. La atención fue pésima, nos tuvieron hasta las cinco de la mañana”, dijo.



“No queda otra que aguantar hasta el jueves que tenemos pagado el alquiler; pero, sinceramente, no te dejan con ganas de nada. Tenemos miedo y no queremos salir. Veníamos todos los años, y con esto, decimos 'nunca más Carlos Paz'”.