La veda extraordinaria es considerada fundamental para la preservación del recurso íctico

Miércoles, 12 de febrero de 2020

La pesca deportiva con devolución representa uno de los grandes atractivos en Corrientes y la región Litoral. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo se encuentra trabajando en consecuencia, tanto en la promoción de este producto, como en la preservación.





Recientemente, se estableció una medida respecto a los períodos de veda extraordinaria de pesca en el río Paraná, con el fin de regularizar la actividad pesquera. Con una visión integral sobre la importancia del cuidado y la preservación del recurso íctico en la provincia de Corrientes como potencial turístico, se conformó una mesa de trabajo de la que participan funcionarios del Ministerio de Turismo, el Instituto de Ictiología del Nordeste, Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral y prestadores de servicios turísticos. Es importante mencionar que esta mesa es abierta a otros actores interesados en la dinámica de trabajo de preservación del recurso y así tener una debida representación en las tomas de decisiones.



El Gobierno de Corrientes considera al turismo como una política de estado, como una provincia turística, por lo que se trabajan en líneas de acción para un impacto a mediano y largo plazo. La provincia, además se posiciona como destino de naturaleza, por lo que resulta fundamental que los distintos productos se vayan trabajando con una visión de perfil de naturaleza hacia largo plazo, en este marco de preservación.



En lo concerniente a pesca, se logra avanzar en la preservación del recurso íctico, para que generaciones venideras puedan disfrutarlos y, desde el punto de vista turístico, generar oportunidad de trabajo genuino para los correntinos. Asimismo, se articulan medidas con el sector de la pesca comercial con un seguimiento y empadronamiento de los malloneros, entendiendo que se trata de una temática del río, con un fuerte impacto social.



Sector privado



El Presidente de la Asociación de Prestadores Turísticos del Alto Paraná (APTAP) Ricardo Sarjanovich, se refirió a la reciente medida adoptada en el marco de la mesa de trabajo de manera conjunta con el Ministerio de Turismo y el Instituto de Ictiología de Corrientes.



Los pescadores que deseaban realizar una pesca extractiva acomodaron sus días, es decir no vienen los martes y miércoles, después la mayoría lo tomó muy bien esta resolución que prohíbe la extracción de dorado y surubí, “explicamos que estos peces, al haber una bajante del río en los meses de octubre, noviembre y diciembre fue muy difícil para el desove entonces se trata de preservar las matrices más que nada por un buen tiempo”, señaló Sarjanovich.



El titular de la APTAP y propietario de Cabañas El Refugio de Itá Ibeté sostuvo que están de acuerdo con la veda extendida de cara al futuro de lo que es la pesca y devolución total. Esto también se ve reflejado en la decisión de los clientes pescadores que acompañan la medida, el dorado y surubí queremos preservarlos, y quienes quieran llevar su pescado puede hacerlo con el pacú, salmón o boga ya que hay otras especies. “El dorado por ejemplo es un pez insignia para el turismo de Corrientes”, declaró.



Esta es una forma de aprovechar y mantener el recurso, aquí no hay un criadero de peces es un río, la naturaleza misma que nos da esta posibilidad de disfrutarlo. “Es importante concientizarse que esto es para toda la vida, genera muchos puestos de trabajo, intervienen varios actores como los guías, pero hay que protegerlo de manera articulada con Fauna y Flora, la Prefectura Naval Argentina, nosotros los prestadores turísticos y el Instituto de Ictiología”, reforzó Sarjanovich.



Pedro Cassani



El Subsecretario de Turismo manifestó que el balance, tras haber transcurrido una semana de la Disposición, es altamente positivo para conservar el recurso, aunque también causa alguna inquietud en los pescadores deportivos pero que en definitiva comprenden la determinación y lo acompañan. En este caso, no sacrificar surubí y dorado debido al bajo caudal del agua que no permitió el desove de estos peces, por lo tanto, se estableció la medida extraordinaria ya que la reproducción de estas especies no fue la adecuada.



“En relación a la pesca comercial, con la situación del río se encuentran prácticamente en una veda natural, además se han reforzado los controles en cuanto a las medidas y el tramado de las mallas. Estamos pidiendo un compromiso porque verdaderamente lo que perseguimos es la preservación de los recursos, entonces con ésta medida no dejamos afuera a un sector por protegerlo, sino más bien que el compromiso lo llevamos adelante entre todos y esto se realiza a través de estudios previos que respaldan las acciones de gobierno que venimos tomando”, afirmó.



Finalmente, el funcionario correntino dijo que estas acciones se llevan adelante a partir de una mesa de trabajo con distintos actores, entre ellos referentes de la asociación de prestadores turísticos, guías de pesca deportiva, el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección de Recursos Naturales y el Instituto de Ictiología de la UNNE.



En relación a ello, los datos estadísticos así lo avalan ya que el turismo en la provincia se encuentra en franco crecimiento, con récord de ocupación hotelera, en venta de paquetes y esto no se ve afectado por el hecho de sacrificar el surubí o el dorado, porque los turistas vienen a hacer pesca y devolución.