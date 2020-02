Regatas y San Martín disputarán un nuevo clásico correntino

Miércoles, 12 de febrero de 2020

El clásico correntino se juega desde las 21.30, en el parque Mitre, en medio de una notoria expectativa y con dos equipos que pondrán toda la carne en el asador, en pos del triunfo.





En medio de una marcada expectativa, en un juego entre rivales directos, Regatas Corrientes recibe hoy a San Martín en su decimonovena presentación en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).



El encuentro comenzará a las 21.30, en el estadio José Jorge Contte, y será dirigido por Pablo Estévez, Raúl Sánchez y Danilo Molina; con la chaqueña Daniela Kessler como comisionada técnico.



El "Fantasma" llega al compromiso, tras vencer a Atenas de Córdoba por 90 a 83, con una gran noche del pivote de la Selección Argentina, Tayavek Gallizzi, autor de 15 puntos y de Adonys Henriquez, con 14 unidades.



La victoria llevó al equipo de Lucas Victoriano a lograr su quita victoria consecutiva, y la sexta en siete presentaciones en 2020. Llevando su récord positivo a diez victorias y ocho derrotas.

San Martín, en tanto, llega al compromiso tras perder precisamente ante el "Griego" cordobés por 71 a 89; en donde, en el equipo de Diego Vadell, sobresalió la actuación de Emiliano Basabe, con 15 puntos.



El récord del "Santo" es positivo con once victorias y siete derrotas. En tanto que, en el nuevo año, acumuló cinco triunfos y tres derrotas, dos en las últimas tres presentaciones.



ANTECEDENTE



El antecedente inmediato en la temporada, es del último 10 de diciembre de 2019, en donde el triunfo quedó para San Martín por 78 a 68, en el "Fortín Rojinegro", con Jon Fuller como goleador del juego con 19 puntos.



En el encuentro, que tuvo los siguientes parciales: 21/18, 27/20 (48/38), 14/23 (62/61), y 16/7 (78/68) y una máxima de 16 puntos para San Martín, también se destacó en el ganador Iván Basualdo, con 16 puntos y 7 rebotes. En Regatas Corrientes, en tanto, Adonys Henriquez sobresalió con 16 puntos y Javier Saiz con 15 unidades; en un partido para el "remero", que nunca se sintió cómodo y que en el último cuarto, sólo marco 7 puntos.



Tanto Regatas Corrientes como San Martín, se encuentran dentro de los ocho mejores equipos que irán en busca del título, aunque con la brecha muy exigua entre ellos y con otros en la discusión, no sólo para subir, sino también para bajar posiciones.



De allí que se convierten en rivales directos, en la lucha por llegar a la pos temporada de la Liga Nacional; una Liga pareja, difícil y que va entrando en etapa de definiciones o, al menos, sabiendo que hay puntos que no se pueden resignar y éste es uno de ellos.



Por ello, Regatas Corrientes y San Martín protagonizarán mucho más que un clásico, pero antes de pensar en la ventaja deportiva que hoy favorece al "Santo" (+10), lo primero será intentar imponer el ritmo de juego, para tener más chances de ganar. Lo demás, es todo conversable.



VADELL HABLÓ EN LA PREVIA



En declaraciones en la previa del juego, el entrenador Diego Vadell se expresó: "Volvimos al entrenamiento, seguimos profundizando nuestra idea de juego, mentalizados para el próximo partido, nuestro equipo tiene jugadores competitivos que quieren mejorar y jugar bien. Vamos a estar listos para competir el miércoles".



Y cerró: "Es el clásico de la ciudad, un partido que trasciende. Es una gran posibilidad que tiene estar en San Martín y en Corrientes, jugar partidos con una motivación extra".



VENTA DE ENTRADAS



Con muy buen ritmo, se venden las entradas para el clásico de hoy en el José Jorge Contte. Las plateas tienen un valor de seiscientos pesos para no socios, y de trescientos sesenta pesos para socios.



También están a la venta las populares, que tienen los siguientes valores: doscientos veinte pesos para no socios, y ciento veinte pesos para socios. En todos los casos, con la presentación del carnet societario al día.



Cabe aclarar, que la venta de entradas es en la sede de la institución regatense, de 8 a 12 y de 17 hasta el inicio del juego, en la boletería del estadio.