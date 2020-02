Matías Suárez, ese delantero que “siempre te da algo”

Transcurría la pretemporada de River en San Martín de Los Andes y se produjo el siguiente diálogo entre un periodista y un integrante del cuerpo técnico que comanda Marcelo Gallardo.



— ¿Cómo lo están viendo a Matías Suárez? No convierte goles desde el 17 de agosto, en el 3 a 1 frente a Racing por la Superliga.



— Matías está bárbaro. Ese dato no representa un problema para nosotros. Es un delantero que siempre te da algo.



Las evidencias le dan la razón a ese colaborador de Gallardo: hoy Matías Suárez es el atacante más desequilibrante e influyente del equipo. Junto al paraguayo Robert Rojas fueron los mejores de River en los últimos dos partidos, ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión. Si hubiera que elaborar un ranking entre los delanteros del puntero de la Superliga, hoy el orden sería así: Suárez, Rafael Borré, Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Julián Alvarez, quien esta semana se reintegrará a los entrenamientos tras participar del Preolímpico de Colombia con la Selección Sub-23 que logró el título y uno de los dos pasajes para los Juegos de Tokio 2020.





En los 44 partidos oficiales que lleva jugados con la camiseta de River, el cordobés nacido entre los cerros de La Falda fue partícipe directo o indirecto en 27 goles. El detalle es el siguiente: anotó 12, dio 10 asistencias, generó 4 penales y forzó el gol en contra que hizo Fernando Torrent en el 3 a 3 del último 18 de octubre ante Arsenal, en Sarandí.



Suárez, entonces, convierte, alimenta a sus compañeros, se vuelve difícil de controlar para los rivales y representa para River esa sensación de que cuando la pelota está en sus pies, algo importante puede llegar a pasar.



Ese potencial llevó a Lionel Scaloni a convocarlo para la Selección Argentina en la Copa América de Brasil 2019, donde sus rendimientos no fueron los mejores. Y Scaloni lo tiene en su radar para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar que comenzarán el mes próximo y para la Copa América 2020 que organizarán en forma conjunta Argentina y Colombia.



A la luz de los hechos, la inversión que realizó River por su pase (2.350.000 dólares) en enero del año pasado ya fue ampliamente amortizada. Ganó dos títulos con la camiseta de la banda roja: la Recopa Sudamericana 2019 ante Atlético Paranaense y la Copa Argentina 2019 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y ahora va por el tercero, en la actual Superliga: quedan cuatro fechas para que River pueda dar una nueva vuelta olímpica.



Dueño de una gambeta dañina y de movimientos elegantes, Suárez supo ser figura en los tres clubes en los que jugó: en las dos etapas en Belgrano de Córdoba (2006-2008 y 2016-1019), en Anderlecht y ahora en River. En el club belga, donde permaneció desde 2008 hasta 2016, dejó una marca: consiguió ocho títulos y le dieron dos premios individuales reservados para los talentosos (le dieron el Zapato de Oro en 2011 y al año siguiente fue nominado Mejor jugador de la Liga).



Hoy lo disfruta River: Gallardo, sus compañeros y los hinchas, que ven en el cordobés a una pieza clave para ostentar el liderazgo en la Superliga y también para ir por más logros, en breve y en el futuro.