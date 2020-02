Desde mañana se paga el plus de $6.500 a estatales Martes, 11 de febrero de 2020 A través de su cuenta oficial de Twitter, el Gobernador Gustavo Valdés anunció el pago del plus de $6.500 pesos. Arranca este miércoles 12 de febrero y finalizará el viernes 14.



El gobernador Gustavo Valdés confirmó, a través de su cuenta de twitter (@gustavovaldesok), los días de pago del plus de $6.500 de febrero para los agentes públicos –activos y pasivos- del sistema de previsión social de Corrientes. La liquidación se ejecutará en tres días, a partir de este miércoles.



Tal lo informado por el Mandatario, el pago se iniciará el 12 de febrero, para los agentes con los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3; continuará el jueves 13, para aquellos con DNI finalizados en 4, 5 y 6; y el viernes 14, para los números 7, 8 y 9.