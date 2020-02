La particular frase de Daniele De Rossi: “Mi verdadero retiro fue en Roma” Martes, 11 de febrero de 2020 El ex mediocampista de Boca contó las razones que lo llevaron a alejarse de la actividad profesional. Además deslizó la posibilidad de comenzar a trabajar en la Selección de Italia



“Mi verdadero retiro fue el último día en Trigoria (NdR: es el campo de entrenamiento de la Roma). Al salir de mi habitación para ir al Estadio Olímpico pensé: es la última vez que cierro esta puerta. Y allí parecía temblar. Fue devastador”.



Con esa tajante frase inició el extracto que dio a conocer la Revista GQ sobre la entrevista que le realizaron a Daniele De Rossi. Aunque no se explica el contexto en que esbozó estas palabras, sus dichos ya comenzaron a generar revuelo dentro del Mundo Boca, donde pasó sus últimos días como profesional antes de anunciar su adiós.