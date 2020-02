Horóscopo para hoy 11 de febrero 2020 Martes, 11 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Será difícil elegir, ya que todo paso que des tendrá inmediatas consecuencias, pero lo lograrás. Habrá cambios positivos en tu vida.



Amor: Sin lugar a dudas, este tiempo será particularmente intenso en la potenciación de tus relaciones sentimentales. Aprovéchalo.



Riqueza: La unión con otras personas de confianza es una buena opción para mejorar tu alicaído aspecto monetario.



Bienestar: Estás en una posición ideal para afianzar la seguridad en ti mismo y abrirte paso en lo que estás buscando. Camina con paso firme y seguro.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Etapa de confusión. Hay apariencias que ocultan las verdaderas razones de un distanciamiento muy desagradable de un ser querido.



Amor: Cuando aparezca una llamada telefónica o una carta, deberás interpretarla como un signo. Alguien está tratando de decirte algo.



Riqueza: Se presentará una apertura en tu carrera profesional. Es probable que surjan nuevas ideas, de las que podrás sacar provecho.



Bienestar: No permitas que tus flaquezas mermen tu utilidad y tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, esta te dará valor para salir de lo indeseable.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Posible situación de nerviosismo en el ámbito laboral. Descansa más y tómate las cosas con tranquilidad.



Amor: Conviene tomar cierta distancia para que no se produzcan algunos roces. Noticias de un antiguo amor olvidado.



Riqueza: Evita realizar críticas, y si pretendes realizar cambios en el trabajo, hazlo con mucha cautela y sentido común.



Bienestar: Intenta definir tus objetivos y no te disgustes por los problemas que puedas tener con personas con cierta autoridad, intenta evitar las discusiones.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy tu actitud será más positiva y esto se traducirá en una mejora de tu vida amorosa y familiar. Pero se vislumbra un traspié económico.



Amor: Recibirás gestos estimulantes de la persona que menos te imaginas. Pueden ser sentimientos ocultos que llegan tímidamente.



Riqueza: Si se trata de comprar cosas para el hogar o buscar una casa nueva, tus posibilidades de éxito serán enormes.



Bienestar: Momento muy difícil por la deficiente comunicación y puntos de vista tan opuestos. Procura no perder los nervios y evita las discusiones sin sentido.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Emocionalmente te sentirás muy bien durante todo el día y, para rematar, el fin de semana será genial con amigos y familiares.



Amor: Disfruta de los buenos momentos, esto hace que te dispongas a vivir a pleno. Se abrirán de par en par las puertas del amor.



Riqueza: Quizá hoy no sea el momento idóneo para tomar decisiones importantes que afecten a tu situación económica.



Bienestar: No puedes estar en todas, vas a terminar estresado o con pastillas para los nervios. Delega algunas tareas en alguien de confianza.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Ayudarás a un pariente cercano, lo sacarás de serios problemas. Deberás establecer un límite pues todos querrán tu ayuda.



Amor: El amor está muy cerca y hoy te darás cuenta. Sé tú mismo y no trates de impresionar con actitudes exageradas, le encantarás.



Riqueza: Es posible que durante este día obtengas una ganancia inesperada ya sea de una herencia o de una inversión financiera.



Bienestar: Debes tomar una actitud distinta si quieres buenos resultados, asume lo que le toca. Distanciarte de un problema no es la solución.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu imaginación puede hacer milagros hoy. Si adoptas un enfoque positivo y tratas de reflexionar antes de actuar, te irá bien.



Amor: Crees que con una persona perfecta a tu lado el amor también será perfecto. Este es tu gran error, la persona perfecta no existe.



Riqueza: Podrás tener sorpresas agradables con los juegos de azar, siendo muy probable la obtención de pequeñas recompensas.



Bienestar: Juzgar a tus familiares con demasiada severidad no ayudará a crear el clima de reconciliación. Trata de ser más flexible en tus opiniones.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Trata de no tomar decisiones precipitadas, porque estás en un período de transición que requiere tiempo para asimilar las cosas antes de aventurarte.



Amor: Te esforzarás por dar lo mejor de ti. Tu entrega será total, sin límites, y eso generará una bella relación de amor y romanticismo.



Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento sólo si generas acciones cooperativas.



Bienestar: El contacto con la naturaleza te hará recuperar la armonía perdida, organiza una salida con tus familiares al aire libre y volverás a sonreír.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Se presentarán inconvenientes e incidencias en el transcurso de viajes. Busca aficiones y actividades que te distraigan.



Amor: Alguien de la familia será un gran apoyo cuando te distancies de tu pareja o debas tomar una decisión. Confía en gente cercana.



Riqueza: Tus ingresos se elevan, pero también tus gastos. Cuídate porque si no, en breve, terminarás viviendo de la caridad ajena.



Bienestar: Tu energía no está en su punto más alto, debes buscar buenos momentos para pasarlos con la familia y recargar tus baterías. Evita conflictos.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Hay un cúmulo de decisiones que tomar y no estás muy dispuesto a hacerlo. Pide un tiempo para dedicarlo a examinar tus opciones.



Amor: Las heridas del pasado no te permitirán entablar nuevas relaciones amorosas. Deja de lado la nostalgia por lo que ya pasó.



Riqueza: Todos los esfuerzos realizados van a tener una buena repercusión futura, tanto si se refieren al trabajo como a los estudios.



Bienestar: Cuentas con suficiente energía, pero las cosas te saldrán mejor si haces un alto en tus responsabilidades. Toma aire fresco y haz ejercicios.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Nada afectará tu autoestima. En el día de hoy podrías encontrar un nuevo amigo o reencontrarte con uno que hace tiempo no ves.



Amor: No es el período más favorable para mantener discusiones con tu pareja. Trata de dominar tu temperamento o tendrás problemas.



Riqueza: Usarás muy bien tus mil recursos, con un éxito esperable, pero no por eso menos espectacular. Cancela citas y organízate.



Bienestar: Si hiciste méritos, tienes que exigir un reconocimiento a tus capacidades y esfuerzos. Estás en posibilidades de abrir nuevas puertas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito.



Amor: Es un tiempo propicio para encontrar nueva pareja y reorganizar tu vida sentimental. Hace tiempo que te encuentras sin compañía.



Riqueza: Tu perspectiva en la vida es ganar más dinero, pero tus altas pretensiones no deben interferir con tu vida diaria. Sé ordenado.



Bienestar: Únete a personas más progresistas, todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Define con claridad tus objetivos y actúa.