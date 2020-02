Retiran del mercado más lotes de una reconocida marca de galletitas Martes, 11 de febrero de 2020 Es porque no aclara en el paquete que “el producto podría contener leche”. A principios de febrero, el organismo ya había prohibido la venta de varias partidas por esta misma razón. La nueva decisión se anunció a través de la Disposición 627/2020 publicada en el Boletín Oficial





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó hoy retirar del mercado más lotes de unas galletitas de marca Frutigran por no incluir en su etiqueta la frase de advertencia “puede contener leche”.



A principios de febrero, el organismo de control ya había prohibido la venta de otras partidas de este producto por las mismas razones. La nueva decisión se anunció a través de la Disposición 627/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial.





Se trata de las galletitas semilladas con avena, chía y lino (sin colesterol), marca Frutrigran. La medida alcanza a todos los paquetes de este producto que tengan fecha de elaboración anterior al 12 de enero de 2020 y que no consignen en su rótulo la mencionada declaración de alérgenos.







La parte de atrás del paquete, donde se anuncian los alérgenos, no se menciona la posibilidad de contaminación con leche.



Sucede que, luego de ser advertida sobre esta situación, Granix, la firma que fabrica este alimento, anunció que a partir de ese día iba a comenzar a envasar las galletitas en nuevos paquetes que sí incluyan la frase de advertencia.



“Se informa a la población susceptible a reacciones alérgicas a la proteína de la leche que la empresa Asociación Argentina de los Adventistas del 7° día se encuentra realizando el retiro del mercado de ciertos lotes del siguiente producto. Esta medida se decide a partir de la investigación y acciones de fiscalización y gestión de riesgo realizadas por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de provincia de Buenos Aires sobre dicho producto a partir de una denuncia recibida por INAL- ANMAT”, informó la compañía en un comunicado emitido a comienzos de este mes.



Además, el organismo señaló que la prohibición solo afecta a las galletitas semilladas con avena, chía y lino porque las otras variantes también elaboradas en la misma línea de producción sí tienen rótulos que aclaran que el alimento en cuestión podría contener leche.