Berni le pidió a Frederic el retiro de las fuerzas federales

Lunes, 10 de febrero de 2020

El responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires le envió una carta a la titular de la cartera nacional que atizó las diferencias en una relación que ya registró varias polémicas





La relación entre Sergio Berni y Sabina Frederic acumuló un nuevo foco de tensión. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le envió a su par del gobierno de Alberto Fernández una carta en la que no sólo vuelve a marcar diferencias con respecto a la forma de combatir el delito, sino que además le solicita que retire las fuerzas federales que operan en el distrito más grande del país.



“La presencia de las fuerzas federales en esta jurisdicción sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la Provincia que concentra más del 40% de la población del país”, planteó Berni en un escrito al que accedió Infobae, fechado el 5 de febrero en La Plata.



Y concluye: “Atento a lo expuesto, solicito que a partir del día de la fecha sean retiradas del territorio de la Provincia de Buenos Aires, las Fuerzas policiales y seguridad Federal que no se encuentren cumpliendo tareas que atañe exclusivamente a lo que respeto al orden y competencia federal”.



Luego de algunos cruces públicos, Berni y Frederic se reunieron el 9 de enero para limar asperezas y coordinar el trabajo de las fuerzas federales en el conurbano bonaerense, una de las zonas más golpeadas por el delito y el narcotráfico. De acuerdo a la carta firmada por el funcionario que integra la administración de Axel Kicillof, a partir de ese encuentro su equipo no recibió información sobre la cantidad de los efectivos que cumplen tareas en el distrito ni avanzaron en la planificación conjunta de las operaciones.





En esos términos -asegura- Berni, el acuerdo es inviable y sin eufemismos cuestiona: “Ante la escalada delictiva que sufre esta provincia en los últimos meses, la única respuesta recibida hasta ahora es más burocracia”.



Ante la consulta de este medio, un colaborador de confianza del funcionario bonaerense confirmó la existencia de la carta y mostró cierto malestar por la filtración de su contenido: “Nos llama la atención porque era una misiva de carácter personal cuyos alcances pretendíamos mantener en conversaciones privadas entre ambos ministerios; si ellos quisieron que fuera pública, ahora que se hagan cargo de lo que generaron”, asegura.



“Ellos”, de acuerdo a la descripción de este colaborador de Berni, son los integrantes del Ministerio de Seguridad Nacional a quienes acusan de haber difundido la misiva que -juran- sólo le habían enviado a Frederic.



“La carta surgió ante la falta de respuesta del comando unificado que se anunció hace un mes. No hay comando, no hay información, no sabemos cuántos efectivos fueron desplegados, dónde están, qué trabajo hacen, cómo se realizan las detenciones no a dónde llevan a esos detenidos. No hay comando ni conducción que valga cuando vos tenés cinco fuerzas distribuidas en la provincia y no sabés qué están haciendo”, detallan.



Dicen que la falta de coordinación quedó expuesta -por ejemplo- el 25 de enero en Mar del Plata. Ese día la banda de rock Divididos brindó un recital gratuito en Mar del Plata y la convocatoria superó las expectativas de los organizadores: calculan que hubo alrededor de 300 mil personas. De acuerdo a lo que pudo constatar el gobierno bonaerense, la Nación aportó sólo 4 prefectos.



En el entorno de Frederic son cautelosos. Aseguran que los 6.000 efectivos comprometidos en la reunión del 9 de enero están operativos y no creen que haya un retiro masivo de fuerzas.



Malestar oficial



El presidente Alberto Fernández se refirió esta mañana al tema y dejó traslucir su molestia con el tema: “No conozco lo que piensa Berni ni lo que quiere. Si tiene un método propio, que lo aplique, es su responsabilidad...”.



Al ser consultado en Radio Continental sobre la carta del ministro de Seguridad bonaerense, el mandatario señaló: “No hay un conflicto de nuestra parte, nosotros estamos para ayudar, no para polemizar. Hablé con Axel (Kicillof) el sábado y queremos trabajar para que los bonaerenses y todos los argentinos vivan en paz, que la inseguridad no sea un problema”.



Finalmente defendió a Frederic: “Yo estoy con el pensamiento de la ministra, comparto todo lo que ella dice”.



El inicio del conflicto



La interna entre la ministra de Seguridad de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires se activó por una polémica en torno a las Taser. Pocos días después de asumir, Frederic cuestionó las pistolas que transmiten descargas eléctricas y adelantó que las 300 que había comprado Patricia Bullrich no serían utilizadas para la protección ciudadana.



Fiel a su estilo, Berni calificó estos dichos como un disparate y provocó: “La ministra nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo; el uso de las Taser es imprescindible”.



Los cruces públicos se extendieron en el tiempo y provocaron la intervención del presidente Alberto Fernández, quien le recomendó que se ocupe de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. “Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer”, planteó.



Esas declaraciones del jefe de Estado originaron la reacción del funcionario bonaerense. “Nadie es dueño de la verdad absoluta. Me dedico permanentemente a la provincia de Buenos Aires e intento hacer lo mejor, con una mirada profesional, no ideológica ni caprichosa; la seguridad no reconoce fronteras ideológicas y yo no creo en el pensamiento único”, aseguró.



La carta completa



Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de manifestarle que, transcurrido casi un mes de la reunión que mantuviéramos en su despacho, al día de la fecha no hemos contado con la información de las fuerzas policiales y de seguridad federal presentes en esta Provincia y que deberían coordinar con este Ministerio las necesidades operativas de despliegue y respuesta a la problemática actual que en la materia aqueja a los Bonaerenses.



Asimismo, a la falta de información mencionada, cabe añadir que el proyecto de convenio enviado por autoridades del Ministerio a su cargo "Bases para el funcionamiento de la mesa operativa conjunta de las fuerzas federales y policía de la Provincia de Buenos Aires”, resulta inviable en los términos que se propone la intervención conjunta de las Fuerzas de seguridad, redundando todo ello solo en reglamentarismos que agravan aún más la situación en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires en materia de Seguridad Pública; es decir ante la escalada delictiva que sufre esta provincia en los últimos meses, la única respuesta recibida hasta ahora es más burocracia.



Es dable señalar que dicho convenio es un ensayo de coordinación y de ejes de trabajo que se encuentran ínsitos en el marco normativo Nacional y Provincial de las misiones y funciones en materia de seguridad pública en ambos órdenes, pero no aporta nada a la necesidad fáctica de proveer a la Provincia de dispositivos y recursos humanos dinámicos con capacidad de respuesta al sistema de policiamiento preventivo y estratégico desarrollado por el ministerio a mi cargo.



Es decir, que en atención al orden de cosas señalado, la presencia de las fuerzas federales en esta jurisdicción sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la Provincia que concentra más del 40% de la población del país.



Atento a lo expuesto, solicito que a partir del día de la fecha sean retiradas del territorio de la Provincia de Buenos Aires, las Fuerzas policiales y de seguridad Federal que no se encuentren cumpliendo tareas que atañen exclusivamente a lo que respecta al orden y competencia federal.



Sin más, saludo a Ud. Atte.



Sergio Alejandro Berni



Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires