Horóscopo para hoy 10 de febrero 2020 Lunes, 10 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa.



Amor: Desde los comienzos de la relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad y fortalecerán la unión.



Riqueza: Empéñate en mantener con firmeza lo que tienes. Si bien no necesitarás de una fuerza extraordinaria, se te presentarán dudas.



Bienestar: Controla tus reacciones y trata de no irritar a tu entorno con dichos o actitudes hirientes. Sé más abierto y comunicativo con ellos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Estás atravesando un período en que se presentan muchas oportunidades afortunadas para hacer realidad tus sueños. Aprovéchalo.



Amor: Da vuelta la hoja o reformula la relación, son dos opciones que suenan fuerte. Considera lo que más beneficio puede darte.



Riqueza: De ahora en más, trata de pensar bien las cosas antes de hablar ya que tu situación económica podría empeorar.



Bienestar: Unifica los afectos y deja que los impulsos te guíen. Ubica las emociones y asume los riesgos que implica una relación más profunda.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Circunstancias propicias. Deberás actuar con inteligencia pues se vislumbra el éxito pero después de un esfuerzo o gran lucha.



Amor: Los amores clandestinos no fueron hechos para ti. Eres frontal y tiernamente ingenuo. Sé sincero en materia de sentimientos.



Riqueza: La planificación financiera a largo plazo no puede seguir ignorada. Necesitarás apoyo para la toma de decisiones.



Bienestar: No es buena idea que sacrifiques tus necesidades para atender las ajenas. Deberás encontrar primero tu deseo, no te coloques en lo último.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Estarás predispuesto a reunirte con amigos y pasar buenos momentos. Cuidado, estás propenso a tener accidentes en la calle.



Amor: Encerrado en tu pequeño mundo, ni siquiera acusarás recibo de las propuestas de cambio que hará tu pareja. Trata de entenderla.



Riqueza: Lo mejor será cancelar tus deudas y ocuparte de los trámites legales que quedaron. Revisa lo que tienes en el tintero.



Bienestar: Si dices sí por pena, serás tú quien saldrá lastimado. Decide con audacia cuando haya que decidir, no tengas miedo y disfruta del momento de gloria.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tu imaginación estará funcionando a todo vapor, tendrás un fin de semana muy variado y ajetreado.



Amor: Hay promesas que se las lleva el viento y a ti te han hecho unas cuantas. Tú eres muy inteligente pero a veces pecas de ingenuo.



Riqueza: Últimamente te has esforzado mucho, y esto te será reconocido. Tu carrera avanzará gracias a la gratitud de alguien.



Bienestar: Atrévete a rehacer tu vida, tienes que aprender a ser más egoísta y a quererte más, reclama lo que te pertenece con valentía y sin titubear.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Un familiar tuyo, que está envuelto en ciertos asuntos burocráticos o legales, los podrá resolver, aunque quizás demore unos días.



Amor: Tu vida sentimental, de pareja o familiar se verá afectada por una monotonía que puede resultar aburrida. Será pasajera.



Riqueza: La gente está llena de ideas brillantes cuando de tu dinero se trata. Si nadie quiere invertir su propio efectivo, vete.



Bienestar: No te lamentes por pasados errores, con tu inteligencia y sabiduría sabrás sacarles partido a los enormes y beneficiosos cambios que se avecinan.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Grandes cambios de proyección personal en tus relaciones familiares. Te sentirás seguro, romperás las cadenas que cargas desde hace años.



Amor: No le restes importancia a este estado de felicidad que has logrado en el plano sentimental. Recuerda que te ha costado mucho.



Riqueza: Las cuestiones de dinero deben contemplarse a largo plazo, planifica el futuro para no lamentarte luego.



Bienestar: Debes de preocuparte en cambiar aquellos hábitos cotidianos que influyen negativamente en tu salud, como el cigarrillo, alcohol y la mala alimentación.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Todos exigirán atención, dinero, consejo, pero nadie se hará eco de tus problemas. No será tu mejor momento, todo te costará.



Amor: En el día de hoy estarás alegre y muy comunicativo. Te mostrarás accesible, lo cual te facilitará el contacto con tu pareja.



Riqueza: Tus asuntos pueden mejorar, salvo que por ansiedad intentes definir tratos que todavía necesitan madurar. Actúa objetivamente.



Bienestar: Tu manera despreocupada de asumir las cosas te evita el estrés pero te provoca fatiga o vértigo. Tienes que descansar y meditar más las situaciones.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Estarás de humor para aprender pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho no es el momento adecuado.



Amor: Tu actitud despreocupada hacia las relaciones afectivas de compromiso condiciona tu proceder. Así no durarán tus relaciones.



Riqueza: Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio. Ocasión también para realizar una buena inversión que dará sus frutos.



Bienestar: Molestias de difícil diagnóstico con posible componente psíquico. Intenta mantener pautas y ritmos estables de dormir, descansar y comer.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta manera en el contacto con la gente, en especial por vías de distracción.



Amor: Temeroso de comprometerte afectivamente, serás atormentado por una sensualidad desbordante que constituirá un profundo dilema.



Riqueza: Posibles errores, o algún tipo de engaño, pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos.



Bienestar: Las amistades pueden influir en las relaciones que tienes, para bien o para mal, pero procura que las injerencias sean las mínimas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La originalidad en tus trabajos o proyectos serán bien recibidos y te favorecerán para el futuro. Aprovecha las oportunidades.



Amor: Momento de gran armonía en tu pareja. Oportunidades en el amor. Para los solteros aparecen nuevos vínculos amorosos.



Riqueza: No te caracterizas por ser diplomático y lo debes corregir. Es probable que atravieses una época económicamente difícil.



Bienestar: En tiempos como los actuales el secreto está en crear sobre la marcha. No esperes que las soluciones lleguen desde afuera, genéralas tú mismo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Podrás solo y con todo. Hoy tu natural obstinación, por fortuna, se triplicará y te pesarán poco las dificultades familiares.



Amor: Puedes estar más celoso e hipersensible, provocando algunas fricciones con tu pareja. Mantén la calma, busca el diálogo.



Riqueza: Nuevos gastos en puerta. Trata de ser coherente, cuida tus recursos y evita invertir antes de tiempo. Actúa con libertad.



Bienestar: Aunque tengas energías de sobra, no hagas el trabajo de los demás. Ten en cuenta que te conviene delegar responsabilidades a tomar nuevas.