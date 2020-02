Boca le ganó a Atlético Tucumán en La Bombonera

Domingo, 09 de febrero de 2020

El Xeneixe jugó mejor y contó con las mejores situaciones. Aun así, el Decano siempre se mantuvo con vida hasta la última jugada, cuando el local puso el 2 a 0 definitivo.



Se acabó el invicto de once encuentros para Atlético Tucumán. El Decano cayó ante Boca, por 2 a 0. con goles de Franco Soldano y de Carlos Ábila, en el cierre de la jornada de sábado de la Superliga.



Los primeros quince minutos mostraron a un Boca dueño de la pelota, tratando de abrir la cancha y buscar desequilibrar por medio de Villa y Salvio. Atlético se paró esperando al rival, presionando en ciertos sectores y buscando lugar para crear situación desde la contra. Cuando parecía que la historia se emparejaba, llegó el desnivel para los locales. Los centrales del Decano no sincronizaron bien y Salvio quedó mano a mano con Cristian Lucchetti. El Laucha tapó el remate, pero en el rebote, Soldano entró a la carrera y la empujó al fondo de la red, para poner el 1 a 0.



El conjunto de Zielinski se despertó después del gol y dejó de darle la pelota al rival y comenzó a presionar más adelante. Primero, de pelota parada, Heradia tuvo el empate, pero su cabezazo se fue por arriba increíblemente. Apenas unos minutos después, Melano tuvo el empate y la mandó al fondo de la red, pero en la previa, la pelota había rozado su mano y el gol fue anulado correctamente. En los minutos finales el partido se hizo más abierto y cualquiera pudo marcar, pero se terminaron yendo al descanso con la ventaja mínima a favor de los locales.



El complemento arrancó de la misma manera que el primero, con un Boca dominando y contando con las mejores situaciones y un Atlético intentando buscar su oportunidad. El Xeneixe pudo ampliar el marcador, pero Guillermo Ortíz cerró con lo justo ante el remate de Campuzano. Minutos después, luego de un error defensivo, el Decano tuvo el empate, pero Lucas Melano optó por pegarle al arco desde una incómoda posición, cuando dos compañeros entraban solos, sin marcas, por el medio.



En la última parte del partido, el equipo de Zielinski fue el que tuvo la pelota en terreno rival y el local se paró para la contra, pero lejos estuvo Atlético de lograr la igualdad, ya que no contó con ninguna situación clara. Como era de esperar, con un contragolpe, el Xeneixe llegó amplió el marcado. En la última jugada del partido, Ábila, de penal, puso el 2 a 0 definitivo.





Formaciones:

Boca Juniors: Marcos Díaz; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano; Salvio, Pol Fernández, Villa; Carlos Tévez, Soldano. Director Técnico: Miguel Ángel Russo.



Atlético Tucumán:Lucchetti; Gustavo Toledo, Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Monzón; Carrera, Federico Bravo, Heredia, José Luis Fernández; Melano, Lotti. Director Técnico: Ricardo Zielinski.



Tv: Fox Sports Premium

Árbitro: Mauro Vigliano

Estadio: La Bombonera