La ANMAT sacó de circulación dos marcas de galletitas dulces

Sábado, 08 de febrero de 2020

La medida tomada por la ANMAT afecta a todo el país y uno de los fabricantes explicó que se tata de una prevención para los alérgicos a ciertos alimentos.





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Técnología Médica (ANMAT), retiró de forma repentina dos marcas conocidas de tapitas dulces para alfajores de maicena. Se trata de las “Tapitas” marca Día% y de “Mini Tapitas” de la conocida marca Fachitas.



El retiro fue establecido porque el producto no avisa en su envase acerca de la posible presencia de proteínas de la leche, maní, huevo y derivados de la soja. En el proceso de producción, puede haber sucedido una contaminación por contacto con otros alimentos que contienen uno de esos componentes alergénicos.



El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) recibió la denuncia y está trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y la ANMAT. Los artículos fueron sacados de circulación de forma preventiva para evitar poner en riesgo la salud de aquellas personas susceptibles a reacciones alérgicas.



La fábrica de las galletitas Fachitas, Saborísimo S.A. (empresa ubicada en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires), informó esta medida en fachitas.com por un comunicado oficial. Sin embargo, aclararon: “Para tranquilidad de nuestros consumidores, informamos que: el consumo de las galletitas “Mini Tapitas” no implica ningún riesgo para la población NO alérgica”.



Los alérgenos

Los frutos secos, el trigo, los mariscos, el maní, proteínas de la leche y derivados de la soja, entre otros, son los alimentos que pueden provocar una sensibilidad o reacciones alérgicas en el cuerpo. Incluso en cantidad mínima, ya sea interna o externamente.



Los síntomas pueden ir de leves a graves, provocando náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, dificultad para respirar o un “shock anafiláctico” (inflamación en el rostro). Los productos que contienen alguno de estos tipos de alimentos, deben especificar siempre en su envase o etiqueta correspondiente que lo poseen.