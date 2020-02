Por parto humanizado, Zaira Nara recibió a su segundo hijo

Viernes, 07 de febrero de 2020

La conductora se convirtió en madre por segunda vez y sin anestesias, en una clínica del sur argentino. Los detalles.





La dulce espera terminó para Zaira Nara, Malaika y Jakob Von Plassen, dado que hoy jueves 6 de febrero nació el segundo hijo de la conductora en medio de un parto humanizado, sin anestesias y en una clínica de San Martín de los Andes (Patagonia), con un contexto relajado y libre de preocupaciones o alertas.



De esta forma, la pequeña de cuatro años que es fruto del amor entre la modelo y el barón que mantiene su nombre de acuerdo a las leyes germanas ya no estará más sola para jugar. Dentro de unos años cuando se equiparen un poco las edades, ya tendrá un compañero con quien compartir sus travesuras.



Recordemos que, la pequeña Malaika, en medio de un debate reñido con su madre, afirmó segura el nombre que quería para su hermano: "Bebé, y sin Nara, ni apellidos. Solo quiero bebé". Su inocente y dulce ocurrencia, causó la ternura de sus padres, por lo que la ex conductora de Morfi (Telefé) no se resistió a filmarla y compartir el tierno momento con todos sus seguidores, quienes la bombardearon con mensajes de ternura por su pequeña hija.



El tridente Nara-Von Plassen que duró cuatro años cumple una nueva etapa, dado que ahora reciben con el corazón abierto y lleno de amor al nuevo bebé que agrandó la familia, dividirá las ocupaciones de Jakob y Zaira y cambiará un poco el panorama de todos. Aún se desconoce el nombre del pequeño, pero pronto se dará a conocer. ¡Felicitaciones y bendiciones!