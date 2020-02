Horóscopo para hoy 7 de febrero 2020 Viernes, 07 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Estarás ocupado tomando algunas decisiones con respecto a tu familia. Analiza la situación sin interferencias.



Amor: El día de hoy es el mejor momento para decirle a tu pareja cuánto la necesitas. Así, ella peleará a la par tuya para salir adelante.



Riqueza: Siempre estás esperando lo peor cuando de dinero se trata. No te preocupes demasiado del futuro y goza del confort que tienes.



Bienestar: No podrás mantenerte al margen y esperar un cambio. Tienes que intervenir y tomar algunas decisiones, así que infórmate mejor antes de actuar.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te cuesta trabajo tener una vida estable en todos los sentidos. Te caracterizas por tu educación cautivante pero eres desordenado en tus relaciones.



Amor: Tu vida amorosa da un giro positivo. Las condiciones son perfectas para las propuestas hacia mayores compromisos.



Riqueza: Lo que hagas con placer dará dinero a largo plazo, pero lo que hagas a disgusto no rendirá jamás. Piensa en qué invertir.



Bienestar: Deberías alejarte de las personas que sólo te vienen con habladurías de los demás. Esas personas no suman nada interesante a tu vida.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Serás protagonista en el teatro del mundo. Buen intercambio afectivo, poca perspectiva comercial. Algunos desacuerdos en puerta.



Amor: Quienes solían abusarse de tu buen corazón, reaccionarán cuando digas basta. No dudes en poner límites cuando sea necesario.



Riqueza: Hoy podrás destacarte en cuanta tarea emprendas. Usa tu sensibilidad y tu capacidad de percepción porque los superiores te observan.



Bienestar: Alguien más alto que tú en jerarquía te está causando frustración y hasta enojo. No te lo mereces. No permitas que esa persona te deprima.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy se suscitan problemas de confianza con una amistad destacada. Te opones a revelar un secreto incluso bajo presión.



Amor: Aceptarás algunas críticas y acto seguido dejarás de estar a la defensiva. Hallarás quién te devuelva la fe en el amor.



Riqueza: Las finanzas están fuertes y tienes algunos ahorros, pero no estás seguro de cuánto te van a durar. Haz un presupuesto.



Bienestar: Permítete rechazar alguna salida o fiesta para poder gozar de la tranquilidad, el silencio y la soledad que tanto necesitas. Será reparador.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Dispondrás de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con la vida cotidiana. La razón está al servicio de tus intereses.



Amor: Es un buen momento para retomar el romanticismo y la intimidad que has dejado un poco de lado con tu pareja.



Riqueza: Aunque a veces parezca inestable, tu situación laboral está calma. Disfruta de este momento, que pronto llegará un aumento.



Bienestar: Trata de visitar a un médico si sientes alguna dolencia y no te automediques. Si lo sigues haciendo, la dolencia irá en aumento en vez de terminar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendencia a eliminar hábitos nocivos, que será provechosa y dará a tu vida una dimensión diferente. Se aconsejan los deportes.



Amor: O te comprometerás hasta la médula con quien ya es tu pareja o decidirás empezar un vínculo de cero. Difícil elección.



Riqueza: En el terreno profesional, los imprevistos te obligarán a cambiar de planes y a ser más humilde en tus aspiraciones.



Bienestar: Si no sabes cómo actuar frente a situaciones del hogar, pide consejo a una persona mayor. Esa es la mejor vía para tomar una decisión correcta.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que te propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración.



Amor: Tu relación sentimental no está consolidada. Te complicas la vida, no llevas una relación de pareja de manera simple y natural.



Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento si generas acciones cooperativas.



Bienestar: Tendencia a sufrir dolores de cabeza. Una alimentación ligera, ejercicios al aire libre y dormir lo suficiente pueden ayudar en este momento.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Esfuérzate para que tu humor sea más agradable. Te muestras muy conciliador, te sientes receptivo y esto es de agradecer.



Amor: Si estás solo sentirás deseos de divertirte, de conocer gente diversa y de establecer relaciones poco comprometidas.



Riqueza: Cuando hoy te hagan una oferta, agárrala y después piensa. Es una oportunidad de una única vez y no la puedes dejar pasar.



Bienestar: Cuando alguien te acuse injustamente, te sentirás herido. Trata de reivindicar tu nombre lo más rápido posible antes de que se susciten dudas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate.



Amor: Encuentras que te resulta difícil dejarte seducir y disfrutar de lo que tu pareja te propone. No temas, déjate llevar.



Riqueza: Hay muy poco que decir en asuntos de dinero. Con tan pocas sorpresas en puerta puedes consentirte y gastar un poco en ti.



Bienestar: Deberías incurrir en los asuntos del inconsciente. Es muy probable que encuentres la razón por la cual no te has permitido ser totalmente feliz.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado.



Amor: Compartirás con tu pareja una responsabilidad laboral. Aún así tendrán tiempo para concurrir a un lugar especial esta noche.



Riqueza: Has hecho un gran trabajo en la organización de las finanzas y en tornar a tu favor una situación. Todo irá bien.



Bienestar: No hay más grande enemigo que uno mismo, más cuando uno no se da cuenta. Hoy haz un análisis y encontrarás la razón de tus fracasos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Serás observado por alguien que quiere perjudicarte, no te preocupes pues nada logrará. Estás fuerte y en mejores condiciones.



Amor: En el amor toda va bien pero, si no tienes pareja, es una buena etapa para iniciar algo. Ábrete a nuevas propuestas amorosas.



Riqueza: Relájate, tu jefe aprobará lo que haces y favorecerá tu progreso. Estarás un tanto fatigado pero valdrá la pena el esfuerzo.



Bienestar: No te dejes llevar por el deseo ajeno, tus ganas son las que cuentan. No permitas que lo urgente te impida atender lo importante: tus afectos.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Aparecerá una propuesta que primero te parece alocada y después te entusiasma. Harás lo posible por llamar la atención.



Amor: Los de afuera son de palo. Pon límites a la interferencia de quienes puedan opacar tu felicidad. Tiempo de enfrentar la verdad.



Riqueza: Harás contactos envidiables y prácticamente adivinarás el curso de los acontecimientos. Comerciantes y artistas, favorecidos.



Bienestar: Si te mantienes cercano al hogar, la recompensa será grande. Si te alejas demasiado, afrontarás dificultades y retraso.