Cardozo puso en funciones a la nueva directora del hospital de Bella Vista

Viernes, 07 de febrero de 2020

El titular de Salud Pública encabezó el acto en el que Araceli Miño asumió el cargo. En este ámbito, el ministro destacó el crecimiento de la institución, el trabajo de los anteriores directores y del personal y dijo que es un centro de referencia que se perfila a ser un hospital regional.





El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, encabezó hoy el acto de asunción de la nueva directora del hospital El Salvador, de Bella Vista, Araceli Miño. En este ámbito, el titular de la cartera sanitaria destacó el trabajo de los anteriores directores y del personal y el crecimiento que la institución ha logrado en los últimos años y dijo que es un centro de referencia que se perfila a ser un hospital regional.



El ministro estuvo acompañado en el acto por el intendente local, Walter Chávez; la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega; el director de Coordinación de Regiones Sanitarias, Eduardo Pujol; el director de Gestión Hospitalaria e Instituciones de Salud, Alberto Arregín; la directora de Capital Humano, Teresita Domínguez; y el director saliente de ese hospital, Juan Cruz Bruzzo.



“Es un momento propicio para recordar en lo que se ha transformado este hospital en los últimos tiempos. Yo quiero reconocer a las personas que han hecho posible este crecimiento y el desarrollo de este hospital, ya que las cosas no ocurren espontáneamente, esto ocurre porque hay personas, en este caso el personal de salud, que ha permitido justamente este crecimiento”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.



En este contexto, también reconoció la articulación con la gestión municipal del “intendente Walter Chávez y la destaca labor de los último directores de ese hospital Ricardo Cura, Alexis Sánchez y Juan Cruz Bruzzo”.



En la misma línea, agradeció a la nueva directora por aceptar el desafío y le garantizó todo el apoyo “no solo del Ministerio de Salud Pública, sino también del señor gobernador Gustavo Valdés”.



Por otra parte, remarcó: “Desde Salud Pública vamos a seguir trabajando para el desarrollo de este hospital, que se ha convertido en un centro de referencia de la región y se perfila a ser un hospital de cabecera”.



En tanto, el intendente Walter Chávez, indicó: “No es la primera vez que me toca compartir el cambio de director de esta institución que realmente en los últimos años ha tenido un crecimiento notable en cuanto a la infraestructura, a la incorporación de personal y por la calidad que han tenido los directivos que pasaron por acá”.



Por su parte, el ahora exdirector del hospital, Juan Cruz Bruzzo, dijo: “Es un día de mucha emoción hoy porque se conmemora un ingreso a una función tan importante como es la dirección de este hospital. El hospital el salvador de Bella Vista hace años que viene creciendo en infraestructura, demanda hospitalaria y es un hospital grande, con mucha jerarquía y sobre todo con mucha predisposición de todos los que trabajan acá, así que es enorme la responsabilidad que asume hoy Araceli, a quien la felicito y le deseo el mejor de los éxitos”.



Por último, la nueva directora, Araceli Miño, emocionada, expresó: “Es un día muy especial para mí, es muy satisfactorio y es mucha la responsabilidad. Hay mucho por seguir haciendo, muchos cambios, por lo que necesito del apoyo de cada uno, tanto de los colegas los médicos, los enfermeros, el personal del hospital, de quienes necesito que me acompañen en esta etapa nueva”.