Preparan ofertas para útiles de cara al inicio del año escolar Jueves, 06 de febrero de 2020 Desde la Federación Económica de Corrientes adelantaron que la próxima semana anunciarían la promoción oficial que costaría no más de $700. Habrá una exclusiva para jardín, otra para primaria y una para el Nivel Secundario.



A pocas semanas del inicio del ciclo escolar en Corrientes, que este año será el 2 de marzo al igual que en la mayoría de las provincias del país, el Gobierno junto con el sector privado anunciaría la próxima semana la canasta escolar oficial. A diferencia de otros años, en las librerías que se adhieran a esta propuesta tendrán tres canastas diferentes, una por cada uno de los tres primeros niveles, y también ofrecerían a quienes adquieran el kit, una mochila a bajo costo.



Este conjunto de unos 30 productos saldría alrededor de $500 y las mochilas podrían estar a un precio inferior a $1.200, mientras que en el mercado pueden costar arriba de los $6 mil. Cabe destacar que de acuerdo a un relevamiento que publicó el martes pasado, los útiles escolares sufrieron una suba de un 40% en comparación con diciembre pasado.



“Estuvimos trabajando en la canasta escolar y es muy probable que el próximo lunes o martes hagan el lanzamiento desde el Gobierno provincial. Habrá tres canastas escolares, una para jardín de infantes, otra para la primaria y la tercera para la secundaria. El objetivo es que el cliente no compre, como sucedía con una sola canasta con productos generales, artículos que no utilizan. No es lo mismo lo que usa en el aula un alumno del secundario que los materiales de un preescolar”, comentó a este medio gráfico el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Filigoy.



Respecto al costo que tendrá, explicó que “teniendo en cuenta que el año pasado el costo fue de $599 y que la inflación fue de un 54%, esto la llevaría a $950, pero es probable que cueste unos $500”. “Haremos todo lo posible para que no suba al igual que la inflación, y tener productos exclusivos por nivel ayuda”, indicó.

“Este año también se sumaría la oferta de una mochila con la compra de esta canasta oficial. Estaría disponible con esta compra una mochila estándar a unos $900 o $1 mil. En comparación con los precios del mercado, es muy económica ya que conocemos que algunas que tienen personajes que están de moda, tienen un costo muy elevado”, comentó Filigoy a este diario.



Por otra parte, cabe recordar que a nivel nacional presentaron la inclusión de la “Vuelta al cole” en Precios Cuidados. Esta promoción debería regir en los hipermercados.



En una nota publicada el martes pasado se conoció un relevamiento en librerías en el que se notó un incremento en los útiles escolares del 40% en relación con diciembre. Las remarcaciones tienen un impacto más fuerte en los artículos más costosos y un ejemplo de ello son las mochilas, dado que las más económicas costaban entre $600 y $1.200. En tanto que ahora se ofrecen desde $850 las más simples, y ascienden a $900 y hasta a $6 mil las mochilas con ruedas.



Así como este medio publicó en el mes de diciembre, el total de las listas de útiles escolares es de $3.500 con productos económicos y de más de $4.500 con artículos de primera marca.



Los cuadernos de tapa dura de 48 hojas que salían entre $220 y $243, ahora rondan los $280 y los $290, dependiendo de la marca. Los de 200 hojas se consiguen a entre $490 y $510, mientras que en diciembre estaban alrededor de $490.



Además, Filigoy destacó el esfuerzo de los comerciantes y también del Gobierno para lograr que se renueven estos programas.