Horóscopo para hoy 6 de febrero 2020 Jueves, 06 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tendrás dificultades para pensar de manera lógica y racional. Por lo que te sentirás molesto y manifestarás inseguridad.



Amor: Un miembro viejo de la familia está en problemas. Las fiestas de hoy te darán la oportunidad para llenar de ternura a esa persona.



Riqueza: No viene al caso guardar secretos sobre tu situación económica. Con un poco de imaginación, puedes sortear los problemas.



Bienestar: Alguien cercano tiene una personalidad tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por sus fantasías y proyectos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Dejarás de depender de otros y eso te devolverá la libertad que tanto has buscado. Será buen momento para descansar.



Amor: Tu energía está en descenso y caes en celos y confusión. No te precipites en tus conclusiones y otorga el beneficio de la duda.



Riqueza: Tus finanzas se ven favorecidas porque has realizado una excelente programación. Si tienes propiedades, no necesitas más nada.



Bienestar: Trata de no confundir los deseos con las realidades. Pon los pies firmemente en el suelo y sé objetivo en tus opciones.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Se requerirá dedicación y trabajo fuerte para asumir las cosas que parecen entrar en un ascenso trabajoso.



Amor: Tu relación se ve amenazada con una amarga discusión y hasta con una ruptura. De ti depende que esto no suceda.



Riqueza: Período donde podrás probar la templanza y empuje que te caracterizan. Pero tendrás que organizarte para salir de los problemas.



Bienestar: Los excesos de cualquier naturaleza te pueden perjudicar. Modera tu dieta y, sobre todo, cuida tu vida al aire libre practicando algún deporte.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tendrás una sonrisa en tu rostro cuando haya un cambio favorable en tu camino, que te permitirá satisfacer un deseo o antojo.



Amor: Nuevos encuentros son inevitables, así que asegúrate de verte lo mejor posible. Algún amor de tu pasado volverá a buscarte.



Riqueza: Abandona el desgano y dedícate de lleno a tu trabajo y responsabilidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.



Bienestar: Puedes sentir una gran responsabilidad y parecer que no tienes compensación. No huyas de la realidad, estúdiala y no tomes decisiones fuertes.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tus asuntos familiares o los de alguien cercano se complicarán. La solución no está a la vista y hay que concebirla a largo plazo.



Amor: Cuentas con todos los elementos para colmar de bienestar, cariño y ternura. Estarás en condiciones de reconquistar al ser amado.



Riqueza: Estás en condiciones de mejorar tu situación económica. No permanezcas inactivo porque las oportunidades difícilmente se repiten.



Bienestar: Evita tomar decisiones definitivas. Analiza las alternativas de cada momento y no te dejes llevar por consejos que son totalmente malintencionados.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Puede suscitarse una disputa grande. Sientes la tentación de entrar en la bronca, pero no lo hagas o te buscarás líos.



Amor: Trabajar es el verbo más adecuado para definir tu vida sentimental actual. Observa qué hábitos rodean tu mundo emocional.



Riqueza: Es posible que la crisis económica te afecte directamente y veas la necesidad de buscar otros medios para sobrevivir.



Bienestar: Estás siempre buscando la aprobación de todo el mundo, no esperes que te feliciten a cada momento. Si te aprueban, basta y sobra.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: En un futuro cercano te irá de maravillas, pero por el momento harás un gran esfuerzo sin recompensa. Mantente firme en tus ideas.



Amor: Se aleja la época de estar revoloteando de un lado a otro. Has madurado, pondrás más seriedad a tus relaciones sentimentales.



Riqueza: En el trabajo o en los estudios los resultados dependen más de tu capacidad y determinación que de otros factores. Medita un plan.



Bienestar: Quienes te critican, directamente estimulan tu espíritu de lucha. Los superarás. Recuerda que lo que no te mata, te fortalece.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Semana complicada en lo afectivo, dos pasos adelante y un paso atrás. Busca contención en tus amigos más cercanos o en tu familia.



Amor: Quizás conozcas a una persona del sexo opuesto que ejercerá sobre ti su seducción, a la cual no podrás resistirte.



Riqueza: Se constituirá un equipo de trabajo en el cual las diferencias jugarán a tu favor. El dinero y el prestigio fluirán hacia ti.



Bienestar: Te conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras comes y suprimir totalmente los excitantes como café y té. Dormirás mejor y más relajado.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te asaltan las dudas porque te das cuenta de que corres el riesgo de afrontar un posible fracaso. Adelántate a los hechos.



Amor: Mejora tu aspecto físico y aumenta tu seducción personal. También tu autoestima, que repercute favorablemente en tus relaciones.



Riqueza: Posibilidad de gastos inesperados, cuida tu dinero. Podrías resultar el centro de atención en tu vida laboral o social.



Bienestar: Algunos miembros de tu familia son jóvenes y flexibles, otros son menos transigentes. Tienes que respetar eso y tomar en cuenta sus sentimientos.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No tienes motivos para dudar de tu intuición, por lo que no te dejes influir por opiniones ajenas que sólo buscan entorpecer tus proyectos.



Amor: Cierta desazón desaparece tan repentinamente como apareció. Más vale permanecer al margen de comentarios y celos innecesarios.



Riqueza: Las ideas son brillantes pero el efectivo sigue sin aparecer. No te dejes presionar por nadie, las ganancias llegarán.



Bienestar: No te dejes abatir por el peso de las responsabilidades. Hoy puedes dar vía libre a todo tu ánimo social y a tus ganas de diversión y cambio.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hay situaciones ocultas las que no te dejan ver las cosas con claridad. Eres una persona muy astuta pero estás mezclando.



Amor: Te conviene tener más prudencia en los asuntos afectivos, ya que tu talante no está a la altura requerida.



Riqueza: En el trabajo o en los estudios, tendrás éxito sólo si muestras una actitud más flexible y cooperativa con los demás.



Bienestar: En tu familia las cosas no están bien, cada uno está siguiendo sus intereses. Es mejor que conversen si quieres que las cosas funcionen.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Vienen cambios bastante grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana.



Amor: Tus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable sorpresa. Disfrútala sin culpas ni inhibiciones.



Riqueza: Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o la economía, pueden seguir su ritmo normal ya que no se ven nubes de tormenta.



Bienestar: Trata de salir del ambiente en que estás sumido. Esa es la única forma de combatir tus estados anímicos tan cambiantes.