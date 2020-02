La policía detuvo a “Martincito” por golpiza y robo

Jueves, 06 de febrero de 2020

Se trata del caso en el que un motociclista cayó del vehículo, lo que fue aprovechado por dos ladrones que, tras atacarlo, le sustrajeron el celular y por poco también se llevan el vehículo del damnificado. El aparato de comunicación había sido recuperado días atrás.





Detuvieron a “Martincito” por golpiza y robo a víctima de siniestro vial

Se trata del caso en el que un motociclista cayó del vehículo, lo que fue aprovechado por dos ladrones que, tras atacarlo, le sustrajeron el celular y por poco también se llevan el vehículo del damnificado. El aparato de comunicación había sido recuperado días atrás.



Martín M. V. de 19 años, conocido como “Martincito”, fue detenido ayer en la ciudad de Corrientes como sospechoso de haber asaltado, junto a un cómplice, a una víctima de siniestro de tránsito a quien le robaron el celular. Anteriormente, la Policía había logrado recuperar el aparato.

El muchacho fue arrestado en horas de la madrugada por personal de la comisaría Octava.



Además de la sustracción del celular, se lo sospecha de haber hurtado una computadora notebook, en la zona conocida como Laguna Seca, hecho que damnificó a una joven.



Según fuentes cercanas, el joven fue detenido minutos después de que se tomara conocimiento del robo de la computadora.



El hecho

Como bien fue publicado en este medio, el robo del teléfono celular ocurrió el 29 de enero alrededor de las 6, cuando el damnificado se trasladaba a bordo de su motocicleta Honda Titán hasta que, en un momento dado, perdió el control del rodado y cayó contra la cinta asfáltica, cerca del cruce de Cartagena y Las Piedras.



Es así que, estando herido, intentó comunicarse con sus familiares.

En eso estaba, cuando dos sujetos en moto se acercaron y le ofrecieron ayuda.



Sin embargo, esto era sólo una treta, ya que repentinamente comenzaron a atacar al damnificado, logrando quitarle el teléfono celular, modelo Moto G7 Plus.



Además del aparato de comunicación, los motochorros quisieron llevarse el vehículo del joven, pero no pudieron hacerlo debido a que el embrague quedó dañado y era imposible mover la Honda Titán.



Recupero del teléfono

Luego de que se efectuara la denuncia ante la comisaría Octava, la Policía comenzó a recabar datos para poder hallar a los autores del robo.

De esta manera, fue demorada una muchacha en cuyo poder se encontró el teléfono mencionado, marca Moto G7, lo que ocurrió días atrás.

La mujer estaba ofreciendo el teléfono para la venta y supuestamente no sabía que era robado.

Al menos esto fue lo que les dijo a los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) que lograron rastrear a la muchacha y demorarla, recuperando además el teléfono celular robado.

Extraoficialmente, se dijo que la mujer conocería a un sospechoso de ser uno de los ladrones que asaltaron al joven.

En ese marco es que ayer fue detenido “Martincito”, como uno de los sospechosos de haber cometido el robo, al que se sumó el de la notebook.

Así las cosas, por ambas causas, fue trasladado hacia la comisaría Octava para que se continúe con los trámites correspondientes, avisando al Juzgado en turno.