Nació el primer bebé con coronavirus en China Jueves, 06 de febrero de 2020 El parto tuvo lugar en el Hospital Infantil de Wuhan, epicentro de la epidemia. La madre había sido diagnosticada con el virus y el bebé tiene signos estables: no aparecieron aun los síntomas de la enfermedad, como tos y fiebre, pero los médicos reportaron que tiene problemas para respirar.



El hecho de que la madre haya sido diagnosticada antes de dar a luz aumenta las probabilidades de que el coronavirus se pueda contraer en el útero. A su vez, hay un segundo caso, el de un bebé que nació sano el 13 de enero y el 29 empezó a mostrar síntomas. A su madre y a la niñera se les había diagnosticado la enfermedad.



En este caso, los médicos no pueden asegurar cuál de las dos mujeres contagió a la criatura, o si una contagió a la otra y esta transmitió el virus al bebé. Sin embargo, la conclusión es que los recién nacidos no son inmunes.



Al día de la fecha, el coronavirus ya causó 490 muertes en China. El gigante asiático registra 24.300 casos confirmados. Ayer se registraron 65 fallecimientos. Mientras, el virus se expande por el extranjero, con casos en al menos 25 países y dos muertes fuera de China. La OMS declaró la semana pasada la emergencia sanitaria mundial, aunque no considera que el brote sea una pandemia.



“Es una epidemia con múltiples focos e intentaremos frenar la transmisión en cada uno de esos focos”, dijo en ese sentido Sylvie Briand, directora del área de preparación para urgencias infecciosas de la OMS.



Sin embargo, el temor a los contagios llevó al presidente norteamericano Donald Trump a no permitir el ingreso de ciudadanos chinos a los Estados Unidos. "Proteger la salud de los estadounidenses también significa combatir las enfermedades infecciosas. Nosotros estamos coordinando con el gobierno chino y trabajando estrechamente en lo relativo al brote de coronavirus", declaró el magnate republicano.



En ese contexto, el gobierno chino restringe los viajes de larga distancia. El presidente Xi Jinping valoró el "efecto positivo" que él estima que están teniendo las medidas de prevención y dijo estar "seguro" de que podrán derrotar al coronavirus. Las medidas incluyeron la construcción de dos hospitales de mil camas cada uno, en predios de 25 y 30 mil metros cuadrados, que fueron edificados en una semana, para atender los casos en Wuhan.