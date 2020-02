Los autos radicados en Corrientes tendrán descuento en el estacionamiento medido

Miércoles, 05 de febrero de 2020

Se trata de una nueva medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal para el año 2020. Los autos radicados en la Ciudad tendrán el beneficio del 50% de descuento mientras que los otros vehículos pagarán una tarifa de 40 pesos.





La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes a través de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaria de Transporte informan las nuevas tarifas del servicio de estacionamiento medido en el microcentro de la Ciudad.

A partir del lunes 10 de febrero, todos los autos radicados en la Ciudad de Corrientes tendrán un descuento del 50 % al abonar el estacionamiento medido, si están al día con el pago de la patente. Cada tarjetero verificará con el número de patente en las máquinas, para corroborar esa información.

En el caso de los autos que estén radicados en Corrientes y no tengan el impuesto al día podrán abonar una tarifa diferenciada con 25% de descuento.

Mientras que los autos que no estén radicados en la Ciudad abonarán la tarifa de 40 pesos, así lo dispuso el Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de brindar un beneficio a los capitalinos.

Cabe aclarar que el servicio de estacionamiento medido funciona en la Ciudad de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 20. Y los días sábados y domingos no se cobra el servicio.



NUEVAS TARIFAS



Autos radicados en Corrientes con patente al día 50% de descuento ($20)

Autos radicados en Corrientes sin patente al día 25% de descuento ($30)

Autos no radicados en Corrientes $40



Esta nueva medida busca beneficiar a los capitalinos, por eso se decidió diferenciar las tarifas para el año 2020, medida que aún no se había implementado en la Ciudad. El cambio en la tarifa se dio después de un análisis técnico por parte de los equipos de Hacienda y ante un reclamo de los tarjeteros.

Desde la Subsecretaría de Transporte informaron que los tarjeteros serán capacitados sobre el funcionamiento del sistema el día sábado en dos turnos. Mientras que desde la Secretaría de Hacienda informaron que se realizaron pruebas en el sistema antes de poner en vigencia las nuevas tarifas, cabe aclarar que si un contribuyente no está al día en sus impuestos municipales y quiere regularizar su situación esta información impactará en el sistema a los 15 días.

Para consultas o reclamos los usuarios del estacionamiento medido pueden acercarse hasta las oficinas de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), ubicada en avenida La Paz al 2400, en días hábiles de 7.15 a 16.45. o contactarse a través de la línea municipal gratuita 0800 5555 6864.