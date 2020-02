Jimena Barón salió a dar explicaciones y Carolina Aguirre la destrozó

Miércoles, 05 de febrero de 2020

La guionista de ATAV estalló contra "La Cobra" luego de que ésta explicara su polémica campaña musical y reinvindicara el trabajo sexual. Mirá lo que pasó.



Através de un extenso posteo en su cuenta de Instagram, Jimena Barón explicó las razones que la llevaron a protagonizar una polémica campaña para promocionar su próximo trabajo discográfico. "No pensé que la hipocresía sería tan extrema", aseguró la cantante que dentro de poco presentará su canción "Puta". La guionista Carolina Aguirre, tras leerla, la cruzó y la tildó de "paracaidista, soberbia, ridícula", le pidió que se callara y la acusó de bancar a un proxeneta.



Tras el fuerte cuestionamiento por parte de muchas mujeres por los afiches en los que imita a las trabajadoras sexuales, la artista publicó dos fotos juntos a Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), quien salió a bancarla con todo. "Infórmense. No combaten la trata, combaten a las putas cuyo trabajo no está reconocido", aseguró Orellano.



“Las que se oponen a qué las trabajadoras sexuales accedamos a derechos laborales apelan a los mismos argumentos de los pro abortos clandestinos”, tuiteó la referente cuando el tema estalló en las redes.





La prostitución continúa siendo un tema sensible dentro de lo movimientos feministas, que se divide entre “abolicionistas”, que piden erradicar el trabajo sexual, y "regulacionistas”, que piden su legalización y respeto por quienes quieren ejercer la prostitución.





El debate sobre el trabajo sexual es clave para tratar los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y de la lucha contra la opresión patriarcal. Y Jimena Barón reabrió una grieta importante. De un lado, quienes la defienden y bancan a quienes ejercen la prostitución, y otras que la acusan de banalizar la explotación y violencia que sufren miles de mujeres, travestis y trans. Entonces surge la pregunta para muchos: ¿son víctimas o trabajadoras?





Hasta ahora, la cantante no se había expresado sobre la polémica. Pero ante las críticas, que no cesan, Barón decidió pronunciarse con un extenso texto. "Mi próxima canción habla nuevamente de las mujeres. Como aprendiz de feminista supe desde el principio que traería un gran debate", arrancó diciendo.



Además de preguntarse qué folletos estaban bien y cuales mal, Jimena se defendió al decir que no era la primera en promocionarse de esta manera, pero que la polémica se instaló porque sí es la primera mujer en hacerlo. Y remarcó la diferencia del escándalo cuando un hombre se promociona con algo controversial.



"¿Pensaron realmente que iba a dejar afuera a las mujeres que están orgullosas de ser trabajadoras sexuales?​"



“No quita mi explicación de cómo fueron y son las cosas, mi necesidad y deber de pedir sinceras disculpas si el método con el que intentamos hacerlos replantearse cosas y debatir hirió algún tipo de susceptibilidad y llevó a pensar que estaríamos a favor de algo tan espantoso e inhumano como la trata de personas”, explica en otro pasaje de su publicación.



“¿Pensaron realmente que iba a dejar afuera a las mujeres que están orgullosas de ser trabajadoras sexuales? Sin un maldito derecho ni nada ni nadie que las reconozca y las cuide. ¿Pensaron que me daría miedo hablar de estas mujeres que trabajan en la calle y llevan guita a la casa con la misma dignidad que lo hacés vos en tu trabajo? No pensé que la hipocresía sería tan extrema. No esperen que deje afuera del orgullo a esas putas”, interpeló.



"Me amenazaron de muerte, a mí y a mi familia"



"Puta es la lucha de varias, que no joden a nadie pero son humilladas y vapuleadas por pretender ser libres y a la vez mujeres", exclamó, además de expresar lo harta que estaba de ser maltratada, insultada, "que levanten el dedo y saquen toda su mierda con la cara oculta en un celular", que la amenacen de muerte a ella y a su familia. Y repitió para que quede claro: "Me amenazaron de muerte, a mí y a mi familia".



En el último párrafo de un extenso descargo, expuso: “Hice esta canción dedicada a muchas minas que toda la mierda que les dicen también las hace sentir como el orto, pensando que podemos reivindicar la palabra puta y estar orgullosas y felices de nosotras mismas. Esta canción es nuevamente para las mujeres, para las putas, todas, para las que todavía no entienden también. Esta canción es para mí, por puta orgullosa. Perdón por eso también”, cerró reafirmando su postura y no achicándose ante la lluvia de críticas.



Si bien varios colectivos feministas cuestionaron el accionar de Barón, fue su pregunta "¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no quieren ser escuchados? ¿Qué hacés vos que estás tan indignado, por la trata de personas?" que hicieron encolerizar, aún más a Carolina Aguirre, una de las guionistas de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, quien le respondió en el posteo que Jimena realizó.



"Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución mientras vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo"



"¿Yo que hacía? Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución mientras vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo. ¿Yo que hacía? Yo denunciaba en el diario del domingo a mi ex por golpeador mientras vos le decías mentirosas a las cuatro ex mujeres de Daniel Osvaldo que decían que era violento y había abandonado a sus hijos".



"¿Que hacía? Levantaba el cartel de Ni una menos para la primera marcha hace años en los Martín fierro mientras las actrices no porque no les combinaba el vestido. No me siento mejor que vos por eso. Pero vos preguntas que hacíamos las otras mientras vos componías tus temas sobre proxenetas. Te lo cuento así sabes porque sos una paracaidista que no sabe nada y encima nos subestima y nos torea diciendo que hacíamos. Íbamos a marchas cada vez que había un femicidio, a dormir al congreso esperando leyes. Vos estabas haciéndole alfajores de maizena a Osvaldo u diciéndole mentirosas a sus exes".



"Bájate del pedestal. Encima nos increpas y nos tratas de boludas con todas esta argumentación ridícula sin conexión lógica. No tenés arreglo. Y todas estamos expuestas. No sos Kim kardashian. Ridícula. Bancas una proxeneta y tratante. Al menos podrías haber pedido perdón y haber dicho soy una burra, no se nada, nadie nació feminista, todas aprendemos a diario. Cómo te atreves a decirles a las demás que hicieron cuando todo lo que tenemos es gracias a lo que hicieron las que vinieron antes que vos. Vos estudias. Tenes un sueldo. Votas. No te puede violar tu marido. Podes ir a una comisaría de la mujer. Podes salir del país. Ir a la universidad. Todo gracias a lo que hicieron otras antes que vos. Soberbia. Agradece y cállate. Todo lo que tenemos es gracias a las feministas. Que horror", concluyó Aguirre quien desde hace un tiempo se embarcó en un gran viaje que en este momento la tiene de visita en Tailandia.



Minutos después, en otra historia de Instagram, Aguirre reiteró: "Qué decepción que creas que la esclavitud sexual es un trabajo o que vinimos a este mundo a ser vertederos de semen y de venéreas y víctimas de violencia por unos pesos. Ojalá supieras que las putas tienen un promedio de vida de 30 años porque las matan a golpes, les contagian HIV y tienen traumas más serios que un veterano de guerra y que además, con esta careta cool solo captan chicas jóvenes vulnerables para sus redes haciéndoles creer una vida fácil y un consentimiento sesgado por el hambre que no existe".