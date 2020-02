Nació Miel, la hija de Sofía Vitola y Mike Amigorena

Miércoles, 05 de febrero de 2020

El polifacético artista y la música se convirtieron en padres por primera vez.





Sofía Vitola (33) y Mike Amigorena (47) se convirtieron en padres de Miel, este martes, según informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.



"Hoy, nació Miel. Felicitaciones @Mik3amigorena", anunció el conductor de LAM (El Trece) en la red sin revelar más datos de la gran noticia sobre la primera hija de la cantante del grupo Potra y el actor de Cabaret, la obra en la que brilla junto a Florencia Peña.



Desde que se enteró que iba a ser papá, el artista habló con ternura, obnubilado, por el nacimiento de la pequeña. Y cada vez que puede, manifiesta el profundo amor y respeto que tiene por su pareja, la cantante rosarina que también es profesora de guitarra y con quien sale hace casi dos años.



En noviembre pasado, Amigorena charló con Involucrados (América) y reveló que la primera opción que tenían para el nombre de la pequeña "siempre fue Fedra", pero a último momento lo cambiaron por Miel, porque según explicó, describe el gran momento de plenitud que atraviesan. "Apareció Miel como un bálsamo y bueno… Es ella”, expresó.



"Hay una conocida de Sofía a la que le dicen Miel y no sé de qué manera salió, nos miramos lo dos y dijimos ‘es precioso’, ¡Y pum! La llamamos Miel, estoy todo el tiempo hablándole a la panza, le digo Mielcita. Me vuelvo loco”, sostuvo.



Consultado por el momento sensible que vive, dijo: “Es algo orgánico, como si ya hubiese tenido familia. Lo vivo con una naturalidad, lo vivimos juntos con una naturalidad, te juro, que es notable. Y me agarra en un momento en el que no estoy para otra cosa más que para dedicarme a esta personita hermosa que viene. No me queda nada pendiente, por eso soy para ella, para las dos”, contestó enamorado de Sofía y Miel.