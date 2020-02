En dos días consecutivos hubo récord de demanda energética

Miércoles, 05 de febrero de 2020

Con el intenso calor del lunes, el consumo eléctrico ascendió hasta el pico de 683 MW por segunda vez en el año; y ayer se superó con 707 MW. De esta manera, en lo que va del año se batieron registros históricos en tres oportunidades.





Las altas temperaturas que se vienen registrando en Corrientes generan un consecuente incremento en la demanda energética que se tradujo en marcas récords durante los últimos días: mientras que el lunes el consumo eléctrico provincial llegó hasta los 683 MW, siendo el pico histórico hasta entonces, ayer se volvió a superar dicho registro llegándose hasta los 707 MW durante la tarde. Asimismo, en algunos barrios de la ciudad se registraron bajones de tensión de la electricidad, pero no se suscitaron fallas ni inconvenientes graves en el sistema de abastecimiento provincial.



Por otra parte, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) informó que el mes pasado las temperaturas máximas superaron los 40º, con 40,9º durante el 15 de enero, y resultando el segundo mes más caluroso desde 2013.



Por segundo día consecutivo en Corrientes se registran récords de demanda energética a causa de las elevadas temperaturas. La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó que durante varios pasajes de la jornada de ayer se batió el registro histórico de consumo energético provincial: a las 14.10 la medición llegó hasta los 701 MW; a las 14.45 la marca ascendió hasta los 702 MW y a las 15.10 ascendió hasta los 707 MW, estableciéndose como el nuevo récord.



La marca histórica anterior se dio en la jornada del lunes, cuando el consumo eléctrico provincial fue de 683 MW, aunque dicha marca también fue registrada el 14 de enero pasado.



Desde la Dpec señalaron que a pesar de los casi constantes incrementos de demanda eléctrica que se registran en Corrientes, el sistema provincial de abastecimiento no acusa sobresaltos significativos ni fallas de consideración. Ayer en la ciudad hubo casos de oscilaciones en la tensión del suministro eléctrico, lo que suscitó reclamos por parte de los afectados, en distintos barrios y en horas de la siesta, momento en que se dio el pico de demanda y que hizo más calor.



En jornadas anteriores también se registraron algunos inconvenientes puntuales en los barrios en materia energética.



Elevadas temperaturas



El Icaa brindó un informe sobre las elevadas temperaturas que se vienen registrando en las primeras semanas del año y que traen aparejado un aumento en el consumo eléctrico provincial. Según detalló el ente especializado, durante el mes pasado la temperatura máxima superó los 40º, siendo el mayor registro el 15 de enero con 40,9º a las 17.50.

El mes pasado fue el segundo de mayor temperatura en la serie comprendida desde el año 2013 a la actualidad, ya que el enero más caluroso registrado desde que la estación meteorológica del Icaa se encuentra en funcionamiento, fue el del año 2015 con 41,2º C.

El ente provincial también informó que durante el mes pasado se registraron 13 días en los que la temperatura máxima superó los 35º, mientras que solo en dos jornadas se mantuvo entre los 25º y 30º. En cuanto a las temperaturas mínimas diarias, en 29 días estuvo en el rango de entre 20º y 30º C, por lo que se trató de un mes muy caluroso.