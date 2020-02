Sobreseyeron a Pablo Ventura, el joven acusado por los rugbiers Miércoles, 05 de febrero de 2020 El remero no fue identificado por ninguno de los testigos. También aportó un video que lo mostraba en Zárate la noche del asesinato. Su abogado adelantó que iniciarán una demanda civil contra los imputados que los señalaron injustamente



Pablo Ventura, el joven de Zárate acusado por los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa, fue sobreseído tras un pedido de su defensor y de la fiscal de la causa. Había sido el último en ser imputado y estuvo cuatro días detenido.



La fiscal Verónica Zamboni había presentado el viernes un dictamen ante el juez de garantías David Mancinelli en el que le solicitó el sobreseimiento definitivo del remero de 21 años porque se demostró que no participó del hecho.



Ventura no fue identificado en ninguna de las ruedas de reconocimiento y fue el único de los imputados en recuperar la libertad. Durante la etapa de instrucción, su defensa aportó una filmación del restaurante “La Querencia” de Zárate de la noche del viernes 17 de enero, que registra el ingreso de Ventura junto a sus padres para cenar y su salida cerca de la medianoche, pocas horas antes del crimen de Báez Sosa frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell. Además, dos amigos testificaron que el sábado a madrugada estuvieron con él.



Jorge Santoro, abogado defensor de Ventura, confirmó el sobreseimiento: “Pablo está definitivamente fuera de esta causa”, dijo en TN. Por otro lado, el letrado adelantó que harán una demanda civil contra los otros diez imputados por “daños y perjuicios” dado que lo acusaron injustamente.



Pablo había sido liberado el martes 21 de enero, pero recuperó su libertad con una falta de mérito, lo que implica que por el momento no había elementos para acusarlo pero que iba a seguir bajo investigación.





Su único vínculo con la causa fue la declaración de los rugbiers, quienes al momento de ser detenidos aseguraron que él era el dueño de una de las zapatillas manchadas con sangre que se secuestraron en la vivienda. A eso se sumó que una vecina declaró que un rato antes había salido de esa vivienda un auto blanco y Ventura tiene un Peugeot 208 color blanco. Por eso, en un primero momento los investigadores pensaron que podría haber intentado fugarse tras participar del crimen.



Ahora, la causa continúa con diez imputados: Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Macimo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19) y Blas Sinalli (18). Si bien Alejo Milanesi fue el único que no fue reconocido por los testigos, fuentes de la investigación revelaron que presentaba heridas en los brazos y manos compatibles con una pelea. Los resultados de los estudios de ADN demorarán un mínimo de 15 días, pero podrían terminar de determinar cuál fue su rol aquella noche.



Este martes, Fabián Amendola, quien encabeza junto a Fernando Burlando la representación de los padres de Báez Sosa, aseguró que pedirán que se sume el agravante de “homicidio por placer” a la acusación.