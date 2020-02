El caso de Roxana Dalpozzolo pasó al Superior Tribunal de Justicia

Miércoles, 05 de febrero de 2020

Ayer se supo que recientemente el Tribunal Oral Penal Nº 2 envió el fallo del caso Roxana Dalpozzolo para que sea tratado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el cual deberá expedirse ante la sentencia y los pedidos de la fiscalía, querella y las defensas.





Se trata del famoso caso en el que una joven murió tras ser atropellada por dos motochorros que huían de un robo, quienes fueron condenados a cuatro y a diez años de cárcel por el Tribunal mencionado.



Debe recordarse que Enzo Gaúna, quien conducía la moto que mató a “Roxi”, fue sentenciado por el homicidio y robo mientras que el otro sólo por el arrebato que cometió contra una mujer, por eso la diferencia entre las penas.



No obstante, ante el caso se había suscitado una polémica ya que la querella y la fiscalía sostenían que se trató de un “homicidio en ocasión de robo”, que plantea penas más altas a la que finalmente recibió Gaúna.



Sin embargo, dicha carátula es parte de un debate histórico en la Justicia que aún no ha concluido, sobre todo en casos en los que se produce un homicidio culposo (o accidental). Esto, sumado al hecho de que se sostenía de que, en realidad, Roxana no fue víctima del robo sino del choque fatal (que damnificó a otra mujer), terminó con la sentencia mencionada, la cual ahora deberá ser evaluada por el Superior Tribunal de Justicia.



Al respecto, esta semana, el Tribunal Oral Penal Nº 2 que llevó adelante el caso, concedió los recursos de casación a las tres partes. “Se resuelve (…) emplazar a los interesados a comparecer ante el STJ dentro del término de cinco días”, finaliza el fallo del Tribunal.



Según se pudo saber, la querella insiste con su planteo de que se trató de un “homicidio en ocasión de robo” por lo que se pedirá que se revea la sentencia para que sea más alta. En tanto los defensores plantearon que se debe retroceder en los montos impuestos. Con respecto a lo que defina la Corte provincial, en medio de todo esto, también cabe la posibilidad de que quede firme el fallo de cuatro y diez años de prisión.