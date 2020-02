Gallardo seguirá en observación tras ser internado de urgencia

Miércoles, 05 de febrero de 2020

El entrenador sintió dolores en el inicio de la práctica en el complejo de Ezeiza y fue trasladado al sanatorio Los Arcos





Luego de la victoria 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero que le permitió a River dar otro paso en la búsqueda del título de la Superliga (se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 36 puntos, tres más que Boca), el plantel se disponía a desarrollar un nuevo entrenamiento en el complejo de Ezeiza, cuando un imprevisto derramó preocupación en el club: Marcelo Gallardo debió abandonar la práctica por cálculos renales y pasó la noche internado en el sanatorio Los Arcos.



El director técnico, de 44 años, sintió un fuerte dolor en la zona, por lo que decidió no esperar al final de los trabajos en el River Camp y se trasladó al Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio de Palermo, acompañado por Federico Brandt, uno de los médicos del plantel de River. El automóvil del Muñeco quedó en el predio de Ezeiza.



Obsesivo de su tarea, Gallardo suele apoyarse en su nutrido cuerpo técnico para las labores específicas, pero es muy difícil que se ausente de un entrenamiento del Millonario (o se vaya en medio de un ensayo, como sucedió en este caso). Los ejercicios quedaron a cargo de los preparadores físicos y de la dupla Matías Biscay-Hernán Buján, sus ayudantes de campo.



En los cinco años y medio al frente de River, Gallardo ya celebró 11 títulos, incluidas dos Copas Libertadores. Sin embargo, aunque en sus vitrinas también aparecen tres Copas Argentina, no pudo coronarse en una liga local; por eso, la presente Superliga representa una gran oportunidad. En lo que va de 2020, la Banda superó 2-1 a Independiente (en el postergado de la fecha 14), 1-0 a Godoy Cruz y la citada victoria ante los santiagueños. Quedan cinco fechas por disputarse: River vuelve a jugar el domingo desde las 21.45 en Santa Fe ante Unión.



Y el DT, claro, no quiere faltar. Por eso, más allá de los dolores y del susto, seguramente hará todo lo posible para poder viajar a Santa Fe. Fuentes oficiales del club confirmaron el parte médico: “Marcelo Gallardo fue internado por un cálculo renal en la clínica Los Arcos y va a pasar la noche en observación”.



Más allá de la preocupación de la salud por el técnico, River volverá a entrenarse este miércoles, desde las 9, en Ezeiza y a puertas cerradas.