“Me apuntaron con un arma en la cabeza”

Martes, 04 de febrero de 2020

El delantero dijo que le robaron un reloj y le tiraron un ladrillo a su camioneta cuando escapaba. Ocurrió esta mañana antes del entrenamiento.





Brian Fernández no vive días tranquilos desde su llegada a Santa Fe. El futbolista regresó a Colón para ayudarlo a escaparse del descenso. Sin embargo, se perdió el primer partido del reinicio de la Superliga y apenas jugó unos minutos en la derrota con Banfield como local.





Este martes, Fernández faltó al entrenamiento del equipo santafesino sin previo aviso. Y, según comentó en TyC Sports, fue porque sufrió un robo antes de ir al predio de Colón. "Me apuntaron con una pistola en la cabeza", denunció.



"Me robaron un reloj Rolex y le tiraron un ladrillo a la camioneta. Estoy tranquilo porque a mí no me pasó nada", relató. El incidente ocurrió este martes a la mañana cuando fue "a buscar a una chica" y cuando se quiso ir lo "agarraron unos chicos".



"Yo subí un video y entonces me agarraron y me dijeron '¿Vos sos Brian, el que me manda en Santa Fe?', me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj. Obviamente me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir rápido. Ahí fue cuando me tiraron el ladrillo", siguió.



El delantero no sabe quiénes fueron los atacantes pero aseguró que se trataba de "hinchas de Unión". Tampoco hizo la denuncia a la Policía. "No la hice, no recupero más el reloj", comentó con una risa nerviosa.



"Me vine para lo de mi prima y cuando se hizo la hora del entrenamiento llamé al presidente, que me pudo entender", agregó. Y dijo que a las 4 de la tarde se presentará a entrenar.



Luego de una licencia de una semana que le dio el club para resolver un "problema personal", Fernández volvió a entrenarse la semana pasada y así se ganó un lugar en el banco de suplentes en el Cementerio de los Elefantes el último domingo.



A propósito de eso, Fernández comentó que le molesta lo que se dice en los medios. Aunque reconoció: "Pensé que iba a ser fácil volver pero se me está haciendo difícil el día a día. No puedo caminar por la calle, se me hace difícil encontrarme con hinchas de Unión, que buscan filmarte y que reacciones para subirlo a las redes sociales. Es muy difícil vivir jugando en Colón".



Sobre las denuncias de su padre, en tanto, remarcó que "no esperaba vivir algo así con un familiar". "Es algo muy loco, más viniendo de un padre. Es un conflicto por la camiseta. Pero yo sigo en Colón. Vine a salvar a Colón de esta situación y quiero dar lo mejor de mí, poniéndome bien físicamente puedo dar mucho a Colón. Pero se me hace difícil vivir el día a día", concluyó.