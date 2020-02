Lionel Messi se enojó y disparó contra Eric Abidal Martes, 04 de febrero de 2020 La Pulga no se quedó callada después de que su excompañero y actual secretario deportivo del club asegurara que la salida de Valverde se debió a que algunos jugadores no estaban conformes con él.



Se enojó Lionel Messi. Y por su caracter monocorde, por su estilo de perfil bajo y pocas palabras, la sorpresa que genera su reacción es grande. El delantero argentino salió al cruce del secretario técnico del Barcelona y ex futbolista del club Eric Abidal, quien aseguró que algunos jugadores del plantel no estaban satisfechos con trabajo de Ernesto Valverde y que eso incidió en la decisión de despedir al entrenador.



"Habría que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos", disparó Leo en un fuerte comunicado publicado en su cuenta de Instagram



"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones -arrancó el argentino su publicación-. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien".



Según el rosarino, "los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman".



"Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", sentenció Messi.



La respuesta llega luego de una entrevista que Eric Abidal brindó este martes al diario Sport. Allí, Abidal dijo que tras el último clásico contra el Real Madrid, el pasado 18 de diciembre, que terminó 0-0 el club catalán "empezó a concretar" el adiós de Valverde, que al final se produjo casi un mes después.



"Miraba los partidos y no miraba el resultado, sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles -siguió Abidal-. Muchos jugadores no estaban satisfechos, ni trabajaban mucho, y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión".



Eric Abidal, ex defensor francés de 40 años, jugó en Barcelona de 2007 a 2013, período de oro con Pep Guardiola como entrenador. En 2011 logró superar un cáncer de hígado tras un duro tratamiento oncológico. Esa misma temporada, el equipo culé ganó su cuarta Liga de Campeones (2-1 ante el Manchester United en Wembley) y el capitán Xavi decidió cederle el honor a Abidal para que levantara el trofeo en la coronación.



A comienzos de 2018, ya retirado de la actividad, se había generado un malentendido entre Abidal y Messi que el francés enseguida se encargó de aclarar públicamente.



Todo surgió de una entrevista que el ex defensor brindó para la televisión francesa en el Camp Nou. Allí abrió su corazón ante las cámaras y contó lo duro que fue atravesar el tratamiento invasivo contra el cáncer.



En ese contexto, reveló una anécdota con sus compañeros en el equipo catalán. "Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes que me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía "chicos, ánimos", pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", contó en Canal+.



Las declaraciones del francés enseguida se viralizaron por las redes sociales y algunos medios cuestionaron la postura de Messi en aquella situación.



Ante tanta polvareda, Abidal decidió aclarar que el argentino nunca lo había lastimado y que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas.



"Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi.", escribió el francés.



En junio de 2018, Abidal asumió el cargo de director deportivo del conjunto culé en reemplazo de Robert Fernández. Por ese entonces, los dirigentes ponderaban en la elección que el francés tenía buena relación con los referentes del vestuario blaugrana y que eso sería determinante pese a su poca experiencia en el nuevo cargo.



En la entrevista que brindó a Sport, además de la polémica declaración sobre la salida de Valverde, Abidal anunció que el club está trabajando en la renovación del contrato de Messi.





"Las negociaciones han empezado con el presidente (Josep Maria Bartomeu) y (el director ejecutivo) Óscar Grau y la idea es firmar un contrato más largo que una renovación anual. Creo que llegaremos a un acuerdo con Leo porque sabe el Barça lo necesita. Él está a su mejor nivel, disfrutando de su trabajo, consiguiendo récords", dijo el secretario técnico azulgrana con optimismo.



Por ese entonces es posible que no imaginara la dura respuesta que llegaría por parte de Messi.



El argentino firmó en 2017 su última renovación, hasta junio de 2021. Y en ese vínculo hay un asterisco que por estas horas enciende las alarmas: en junio de 2020, Messi puede decidir unilateralmente si sigue o si se va del club.